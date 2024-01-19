Казкове багатство: скільки заробляє Джоан Роулінг і як допомагає Україні

Історія Джоан Роулінг виглядає не менш казково, ніж вигаданий нею фантастичний світ. Завдяки успіху книг про Гаррі Поттера Роулінг стала найбагатшою письменницею всіх часів: її статки перевищують $1 млрд. Про основні джерела її доходів та інвестії зіркової письменниці розповідає «Мінфін».

Як Роулінг перевернула уявлення про дитячу літературу

Світову славу Джоан Роулінг принесла серія з семи книг про чаклуна Гаррі Поттера. Романи було перекладено на 82 мови, а їх загальний наклад перевищив 600 млн екземплярів. При цьому близько 180 млн книг було продано на ключовому для креативної індустрії американському ринку.

У 90-х і на початку 2000-х Роулінг повністю змінила індустрію дитячої літератури. До того видавці вважали, що діти не готові читати великі книги. Однак, після успіху історії про Поттера кількість подібних видань стрімко пішла вгору. Крім цього, використання письменницею складних сюжетних ліній та моральної неоднозначності довело, що дитяча література не має бути спрощеною.

Популярності книг сприяв успіх екранізації. Загальні касові збори восьми фільмів про Поттера (остання книга була розбита на дві картини) становлять $7,7 млрд. І це без урахування продажів фільмів на дисках та телевізійних прав, які Universal придбала за $250 млн.

Феномен Гаррі Поттера зробив читання популярним серед мільйонів дітей.

Дебютом Роулінг у дорослій літературі стала книга «Несподівана вакансія». Також під псевдонімом Роберт Ґалбрейт вона випускає серію детективних романів — вже вийшло 7 із 10 запланованих книг.

Крім цього, письменниця написала декілька дитячих книг як у всесвіті Гаррі Поттера, так і поза ним, і працювала над сценаріями фільмів серії «Фантастичні звірі».

Сиділа в ряді «для тупих» і жила на соцдопомогу

Народилась Джоан у родині британських «синіх комірців». Вищої освіти її батьки не мали, але зробили досить непогану кар'єру. Батько працював робітником на заводі і пройшов шлях до інженера, а мати була науковим техніком.

Якихось особливих талантів у навчанні Джоан не виявляла. У молодшій школі сувора вчителька навіть посадила її в «ряд для тупих» після проваленого дівчинкою математичного тесту. Замість точних наук, Джоан цікавилася літературою, а в 11 років написала перше оповідання.

Сама себе Роулінг описувала, як «втілення книжкової дитини — низького зросту, у товстих окулярах, яка живе у світі мрій». Вчитель з англійської згадував її, як «не виняткову», а лише одну з групи дівчат, які «досить добре володіли англійською».

Дитяче фото Джоан із батьками та сестрою.

Життя Джоан ускладнилося в 15 років, коли її мати важко захворіла на розсіяний склероз і була змушена залишити роботу. На Джоан перейшла значна частина домашніх обов'язків, а відносини з батьком були вкрай погані. За словами Роулінг, в підлітковому віці у неї був обсесивно-компульсивний розлад.

Після того, як їй не вдалося вступити до Оксфорду, майбутня зірка дитячої літератури почала вивчати французьку мову та літературу в менш престижному Університеті Ексетера. Серед студентів вона не виділялась знаннями і займалась більше особистим життям, ніж навчанням.

Отримавши диплом, знайти престижну роботу Роулінг не змогла, а тому закінчила курси секретаря і якийсь час працювала на тимчасових посадах, а потім займалась паперовою документацією в Amnesty International.

Шукаючи себе, Роулінг влаштувалась викладачкою англійської в Португалії. Це рішення стало доленосним: в цій країні вона зустріла свого першого чоловіка. Вже за рік у них народилась донька, але свій шлюб Джоан називала «коротким і катастрофічним». Відносини завершилися тим, що за допомогою поліції вона забрала дитину і поїхала до Британії. Офіційно розлучитися вдалося лише через декілька років.

Разом із дочкою Джоан жила на соціальну допомогу. Свій матеріальний стан вона описувала, як «бідний, наскільки це можливо в Британії, не будучи бездомним».

Книга, яка змінила все

Ще до переїзду до Португалії Роулінг задумала книгу про хлопчика-чарівника і роками працювала над нею. Соціальні виплати допомогли їй завершити роботу, і у 1995 році (через 5 років після появи ідеї) вона мала готовий рукопис роману «Гаррі Поттер і філософський камінь».

Досить швидко письменниця уклала договір із літературним агентством, а ось знайти видавництво виявилося складніше. «Філософський камінь» — відносно невелика за обсягом книга, порівнюючи з книгами серії, які виходитимуть далі, але все рівно вона була приблизно вдвічі більшою за стандартний розмір дитячої книги. Тому 12 видавництв, до яких звернулись літагенти, відмовилися публікувати історію.

Наважилось на публікацію лише Bloomsbury Publishing. Як пояснюють літературні критики, це досить велике видавництво щойно створило відділ дитячої літератури і ще не знало специфіки цього напряму. Можливо, саме тому і наважилось ризикнути.

У 1997 році нарешті вийшла перша книга із серії про Поттера. Гонорар Роулінг за неї становив близько $6 500. Перший пробний наклад книги склав лише 500 примірників, але вже до кінця року було продано 70 тис. екземплярів.

Наступного року права на друк книги були придбані у США і цього разу гонорар сягнув $105 тис. Власне, на цьому і завершилася історія про бідність Роулінг. Тиражі наступних видань стрімко зростали, як і гонорари.

Скільки заробила Роулінг

Аналітики Forbes чи Bloomberg досить легко рахують статки найбагатших людей планети: відомо, якими акціями ті володіють, і залишається лише оновити дані, відповідно до капіталізації компаній. Також можна порахувати статки спортсменів, на кшталт Ліонеля Мессі, адже клуби публікують зарплатні відомості.

Із зірками шоу-бізнесу чи культури все складніше, оскільки вони не звітують про свої прибутки та умови контрактів. У зв'язку з цим, скільки саме заробила Роулінг — достеменно невідомо, а всі дані про це — не більше, ніж припущення.

Forbes включив її до списку мільярдерів ще у 2005 році — Роулінг стала першою письменницею, яка потрапила до списку найбагатших людей планети. Однак, сама Роулінг тоді заперечувала, що має таку суму. «У мене багато грошей, більше грошей, ніж я коли-небудь мріяла. Але я не мільярдер», — заявила вона.

За словами письменниці, вся справа у високих податках, вона сплачує максимальну ставку в Британії — 45%. Як зізнавалася Джоан, вона не прагне до оптимізації відрахувань, оскільки, після того, як отримувала соцдопомогу, почувається винною перед державою і намагається повернути борг.

Зрештою, Forbes у 2012 році виключив її з переліку мільярдерів, пояснивши це так само високими британськими податками.

Celebrity Net Worth все ж вважає, що Роулінг має $1 млрд, що робить її найбагатшим автором у світі. Друге місце посідає американець Джеймс Паттерсон із $800 млн. Загалом, оцінки статків Роулінг від різних аналітиків та видань суттєво відрізняються. Називаються суми від $670 млн до $1,2 млрд.

Стівен Кінг, який теж входить до десятки найбагатших письменників, неодноразово казав, що захоплюється творчістю Роулінг.

Найґрунтовніший аналіз доходів письменниці спробувала зробити газета The New York Times у 2016 році. На той час продажі книг про Гаррі Поттера становили $7,7 млрд. Припустивши, що письменниця отримує стандартний гонорар у 15%, видання вийшло на суму $1,15 млрд доходу лише з продажу книг.

За підрахунками журналістів, фільми принесли їй $700 млн — виплата 10% від кінопрокату власнику авторських прав.

Ліцензійна угода на будівництво розважальних парків додала на рахунок письменниці ще орієнтовно $60−80 млн. Також Роулінг отримує додаткові кошти з продажу квитків, їжі та напоїв у цих парках. Скільки — невідомо, але, наприклад, Стівен Спілберг має за подібною угодою 2% від всіх продажів. Якщо у Джоан подібні умови, це дозволяє заробляти щорічно, принаймні, $14 млн.

Також, припускають журналісти, з продажу телеправ Роулінг мала отримати $125 млн. Якщо ж додати сюди прибутки від п'єси у світі Поттера «Прокляте дитя», то, навіть після сплати податків, на рахунках письменниці мало б залишитись, принаймні, $1,2 млрд.

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Якщо ж враховувати, що стандартний приріст капіталу становить 8% річних, навіть без додаткових авторських нарахувань, Роулінг отримує $80−100 млн щорічно. А всі гонорари, за різними оцінками, додають ще $50−100 млн на рік.

Фінансує медичні дослідження та допомагає Україні

Роулінг не розкриває свої витрати на благодійність, але з впевненістю можна сказати про суму, принаймні, в $160 млн, яку вона витратила на ці цілі. Передусім, її гроші йдуть на медичні дослідження, зокрема, вона фінансує боротьбу з розсіяним склерозом, від якого померла її мати.

Крім цього, письменниця підтримує програми боротьби з бідністю та фінансує центр допомоги жінкам, які постраждали від насильства.

Витрачає кошти вона і на політичні проєкти. Щонайменше, $1 млн письменниця передала лейбористській партії і ще стільки ж — на агітацію проти виходу Шотландії зі складу Великобританії. Після того, як до влади в Афганістані прийшов талібан, із країни вдалось вивести жінок-юристок та членів їхніх родин — загалом, понад 500 людей. Як виявилось, серед тих, хто фінансував цю операцію, була Роулінг — на це вона надала декілька сотень тисяч фунтів.

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За час російсько-української війни Роулінг неодноразово висловлювала свою підтримку України. Також вона передала 1 млн фунтів стерлінгів через благодійну організацію Lumos для допомоги українським дітям після початку повномасштабного вторгнення.

Куди витрачає гроші

Роулінг має значний портфель нерухомості в Англії та Шотландії. Мешкає вона в Единбурзі в маєтку XVII століття. На його території є два будинки на дереві, вартість будівництва яких перевищує $300 тис., — щоб звести їх, родина придбала сусідній дім за $1,3 млн і знесла його.

Ще один маєток із домом на 7 спален, критим басейном та приватною бібліотекою Роулінг купила в шотландському Пертширі за $2,5 млн. Свій лондонський дім в елітному районі Кенсінгтон із будівлями вікторіанської доби письменниця купила за $5,6 млн.

Джоан разом зі своїм другим чоловіком — лікарем Нілом Мюрреєм.

За $29 млн Джоан придбала розкішну яхту з 4 спальнями. Щоправда, морський відпочинок, мабуть, розчарував її — невдовзі човен було виставлено на продаж за нижчою ціною.

А от даних про те, що Роулінг чи члени її родини користуються елітними автомобілями, немає. Вважається, що в їхніх гаражах лише машини «середнього класу», які менше привертають уваги і допомагають зберігати приватне життя.

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Про інвестиції Роулінг в цінні папери нічого невідомо. Водночас, для її фінансового благополуччя вони не мають особливого значення — книги, фільми і численна продукція з символікою Гаррі Поттера приноситимуть стабільні прибутки ще багато років.