Ліонель Мессі: ледь не залишив футбол, бо не мав $12 тис., та відмовився від зарплати в $1 млрд

Ліонель Мессі — не лише один із найуспішніших спортсменів в історії, а й один із найбагатших. На відміну від більшості футболістів, після виходу на пенсію він може не тільки заробляти, але й суттєво збільшити свої статки. Куди нині інвестує Лео та які перспективи відкриваються перед ним, розповідає «Мінфін».

Чим відомий

Ліонель Мессі — один із найвідоміших і найкращих футболістів світу. Він здобув відразу вісім «Золотих мячів» — головних індивідуальних нагород у футболі — більше, ніж будь-який інший гравець.

Футболіст виступав за іспанську Барселону, у складі якої здобув найбільше трофеїв, а також за французький Парі Сен-Жермен, а зараз захищає кольори Інтер Маямі зі США.

За час своєї кар'єри він 4 рази вигравав найпрестижніший клубний турнір — Лігу чемпіонів, 7 разів — чемпіонат Іспанії, та ще двічі ставав чемпіоном Франції. Крім цього, разом зі збірною Аргентини виграв останній Чемпіонат світу.

За свою професійну кар'єру Лео забив 821 м’яч, що робить його другим у списку найкращих бомбардирів в історії футболу, більше голів лише на рахунку Кріштіану Роналду (деякі джерела приписують понад тисячу голів бразильцю Пеле, але це пов'язано зі складністю підрахунків та врахуванням неофіційних матчів).

Окрім неймовірної результативності, Мессі відзначився красивою грою: його голи неодноразово визнавалися кращими у турнірах, мільйони фанатів обожнювали його феноменальну техніку та здатність обходити декількох суперників поспіль.

Ціна кар'єри — $12 тисяч

Ліонель походить з небагатої родини: батько працював на сталеливарному комбінаті, мати була домогосподаркою та підробляла прибиральницею. У Ліонеля два брати і сестра, але ніхто з них професійно спортом не займався. А от двоє двоюрідних братів теж стали футболістами, хоча й не зірками першої величини, — виступали, переважно, за різні клуби в Латинській Америці. Про те, щоб Ліонель грав у футбол, мріяла його бабуся, яка й водила хлопця в секцію ще в дошкільному віці.

Вже тоді Мессі зарекомендував себе, як вправний футболіст, та забивав значну кількість голів за місцевий Ньюеллс Олд Бойз. Однак, коли йому виповнилось 10 років, почались проблеми: у Ліонеля діагностували дефіцит гормону росту соматотропіну. Після піврічного обстеження йому, зрештою, призначили ін'єкції препарату, який мав прискорити зростання.

Лікування коштувало близько $1 тис. на місяць і мало тривати 3 роки, але родина таких грошей не мала. Якийсь час допомагав хрещений батько Ліонеля, а ось рідний клуб погодився надати лише $400.

В той час молодим футболістом почала цікавитись академія аргентинського гранду Рівер Плейт — спершу клуб був готовий оплатити лікування, але через чергову економічну кризу в країні відмовився від цієї ідеї.

Врятували кар'єру Мессі місцеві агенти, які пообіцяли організувати йому перегляд в академії одного з найтитулованіших клубів Європи — Барселоні. У 13 років Ліонель прибув до Іспанії, де добре показав себе, і клуб погодився оплатити лікування — залишалось пройти рік терапії, вартість якої становила близько $12 тис. Крім цього, академія Барселони погодилась платити Ліонелю стипендію, а його батька забезпечила роботою в Іспанії.

Скільки заробляє Мессі

Перший професійний контракт Ліонель підписав із Барселоною у 2005 році — тобто у 18 років. Скільки він мав отримувати за ним — невідомо, оскільки договір діяв лише 3 місяці. За цей час Мессі встиг з'їздити на молодіжний чемпіонат світу зі збірною Аргентини і відзначитись там 6 голами. Тому у клубі йому швидко запропонували новий контракт із кращими умовами: отримувати він мав 1,5−2,5 млн євро на рік.

Цей контракт теж втратив чинність значно швидше дати закінчення. Барселона перестрахувалася, щоб не втратити гравця, і, коли футболісту було 20 років, запропонувала йому 8,5 млн євро на рік. Згодом у клубі йому ще неодноразово підвищуватимуть зарплату, але саме з цього моменту він почав потрапляти до рейтингів найвисокооплачуваніших гравців світу.

За оцінками Forbes, у 2016 році він став другим серед найоплачуваніших спортсменів світу, заробляючи разом із спонсорськими виплатами понад 80 млн євро на рік. А вже у 2019 році Ліонель посів у цьому рейтингу перше місце, обійшовши не лише колег-футболістів, а й зірок НБА, гольфу та боксу, — тоді, за даними журналістів, він поповнив свій рахунок на $127 млн.

Мессі багато знімався в рекламі, зокрема, співпрацював із Pepsi, Lay's, Adidas, Dolce & Gabbana, Gillette, а ролик для Turkish Airlines, де він знявся разом із баскетболістом Кобі Браянтом, свого часу став найпопулярнішим на YouTube.

Заробляє Мессі навіть на відпочинку. Саудівська Аравія платить $25 млн за те, щоб він впродовж трьох років проводив частину своєї відпустки на території цієї країни. Сам відпочинок організовує також приймаюча сторона.

За оцінками порталу Sportico, загалом, за свою футбольну кар'єру Мессі заробив $1,48 млрд, хоча це майже вдвічі менше, ніж отримав Майкл Джордан (про історію фінансового успіху якого «Мінфін» вже розповідав), — це робить його сьомим найбагатшим спортсменом світу. Серед футболістів він другий: попереду Роналду, який за кар'єру заробив приблизно на $100 млн більше.

Ліонель легко міг би підвищити своє місце в цьому рейтингу. За даними журналіста Гільєма Балаге, саудівський клуб Аль‑Хіляль пропонував йому $1 млрд за річний контракт. Для порівняння: інший клуб країни Аль-Наср платить Роналду $213 млн на рік.

За іншими даними, саудівський клуб пропонував футболісту трохи менше — $1,6 млрд за три роки. Та, в будь-якому разі, якби Лео погодився на умови аравійської команди, він став би найбагатшим футболістом в історії та суттєво піднявся б у рейтингу найзаможніших спортсменів світу.

Читайте також: Девід Бекхем: мільйони доларів на хоббі, вино та збитковий модний бізнес

До Саудівської Аравії гравець не поїхав, обравши значно скромнішу пропозицію зі США: його заробітна плата там становить близько $32 млн на рік. Вважається, що свій вибір гравець, насамперед, зробив заради сім'ї (з дружиною Антонеллою Лео познайомився, коли йому було 5 років, зараз у них троє дітей) — умови життя в Маямі та клімат значно кращі, ніж на Аравійському півострові. Хоча, можливо, приїзд до Америки був частиною бізнес-плану Мессі і, зрештою, на цьому він заробить значно більше.

Куди інвестує

Мессі не є посадовцем, тому звітувати про свої витрати та інвестиції не зобов'язаний. Однак, певна інформація про те, куди він вкладає гроші, все ж просочується у ЗМІ.

Найперше — це нерухомість у рідному місті футболіста Росаріо в Аргентині. Він вклав гроші в проєкт Azahares del Parana — будівництво житлових будинків за межами міста, які продаються за ціною від $54 тис. Також Лео інвестував у ЖК в центрі Росаріо та низку проєктів в інших районах.

З 2017 році він інвестує у мережу бутик-готелів MiM, які розташовані, переважно, в Іспанії. Зокрема, готелі мережі є в Барселоні, Бакейрі, на Майорці, Ібіці тощо. Розвивається мережа і в інших країнах, зокрема, з'явилася в Андоррі та Туреччині.

Готель мережі MiM на Майорці.

Для прикладу: готель мережі в Барселоні неподалік Середземного моря оцінюється в $26 млн. Він має 77 номерів та пропонує гостям різноманітні розваги, зокрема, оренду яхт, гольф тощо. Варто відзначити, що в цьому проєкті Мессі виступає саме, як інвестор, він не є єдиним власником чи засновником мережі.

Так само Мессі є співвласником тематичного парку свого імені, який має відкритись в Китаї наступного року. Вартість проєкту оцінюється в $200 млн. Передбачається, що на його території буде багато спортивних розваг та зон відпочинку. Щоправда, зважаючи на те, що почати працювати парк мав ще у 2020 році, а в КНР назріває девелоперська криза, не виключено, що відкриття парку знову перенесуть, або навіть скасують.

Ліонель вклав гроші в інвестиційну компанію з Кремнієвої долини — Play Time Sports-Tech HoldCo. Основний напрям її діяльності — спорт та спортивні технології. Компанія інвестуватиме безпосередньо у спортивні команди та стартапи, які орієнтується на футбол або інші види спорту.

Читайте також: Стів Балмер: найбагатший найманий працівник світу зі статками $127 млрд

Серед стартапів, до яких вже долучилась компанія Мессі, — AC Momento, що продає на аукціонах футболки, в яких виступали гравці, та іншу колекційну атрибутику.

Отримує Ліонель додаковий дохід і від інтернет-магазину The Messi Store, де продає одяг та аксесуари власного бренду.

Чи може Мессі стати найбагатшим спортсменом в історії

Ліонель відмовився від мільярду доларів, щоб грати у США, але, можливо, з фінансового погляду, це було правильним рішенням. По-перше, крім зарплати, він отримує спеціальні виплати від Adidas за продаж низки товарів, та стрімінгу Apple TV+ — за залучення аудиторії до перегляду чемпіонату США. Деталі цих контрактів не розголошуються, але, за оцінками аналітиків, разом із зарплатою це забезпечує Лео $50−60 млн на рік.

Крім цього, що значно важливіше, за умовами контракту, він зможе купити або створити новий футбольний клуб в американській футбольній лізі MLS. Річ у тім, що професійні спортивні ліги у США (чи-то баскетбол, хокей, американський чи європейський футбол) принципово відрізняються від звичних для нас. Вони закриті, і нова команда до них не може просто так потрапити — рішення про допуск новачків приймає сама ліга.

Раніше право створення власного клубу вже отримував Девід Бекхем: він заснував Інтер Маямі, в якому й грає Мессі. Цілком можливо, що й сам Лео теж піде цим шляхом.

Зараз вартість клубів американської ліги стрімко зростає. За оцінками експертів, середня ціна компанди MLS за останні 4 роки додала 85%, і становить $579 млн. А найдорожчий клуб ліги ФК Лос-Анджелес оцінюється у $1 млрд.

У США величезний попит на спортивні події. Як пояснюють місцеві оглядачі, дістати квиток на ігри з бейсболу, баскетболу чи американського футболу практично неможливо, тому частина аудиторії йде на матчі незвичного європейського футболу. Крім цього, стрімко зростає кількість іспаномовних американців, яких у США проживає вже 63 млн. Для них футбол — спорт № 1.

Допомагає підвищити інтерес до ліги і сам Мессі. Впродовж сезону матчі MLS відвідали 10 млн глядачів, що стало історичним рекордом.

Змінюються тенденції і в телевізійних трансляціях. Традиційно, найпопулярнішим футбольним чемпіонатом у США була англійська Прем'єр-ліга. Однак, цьогоріч серед глядачів молодшої вікової групи MLS зібрала більшу аудиторію, що оглядачі назвали «ефектом Мессі». Ключові матчі ліги на Apple TV вже дивиться близько 1 млн глядачів.

Граючи у США та популяризуючи місцеву лігу, Мессі тим самим розвиває потенціал власного інвестиційного проєкту. Можливо, йому навіть не доведеться вкладати свої гроші. Скориставшись правом створити свій футбольний клуб, він зможе залучити зовнішніх інвесторів, а за собою залишити певну частку.

Читайте також: Тейлор Свіфт: додасть економіці США $5 млрд і визначить майбутнього президента

Зважаючи на статки Майкла Джордана у понад $3 млрд, навряд чи Лео зможе піднятись на фінансову вершину, але розвиток власного клубу цілком може зробити його другим серед найбагатших людей в історії спорту.