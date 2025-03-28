Засновник Zara: став мільярдером у пенсійному віці та заробляє на інвестиціях

Життя Амансіо Ортеги, який посідає десяту позицію серед найбагатших людей, — наочний приклад того, що ніколи не буває пізно, аби розбагатіти. Мільярдером він став вже у пенсійному віці, і з того часу багатократно примножив статки. Стартова ж позиція взагалі не вказувала на можливість заможного життя.

Перша десятка найбагатших людей майже повністю складається з американських представників технологічного сектору. З інших частин світу зараз тут лише француз Бернар Арно та іспанець Амансіо Ортега. Обоє мають безпосередній стосунок до моди, але на цьому їхня схожість завершуються.

Бернар Арно зробив статок на предметах розкоші, скуповуючи такі визначні бренди, як Dior, Louis Vuitton чи Hennessy. До світу найдорожчих речей Арно був наближений ще змалку — він походив із родини великого забудовника, а його мати обожнювала косметику Dior, що й залишилося у його пам'яті на все життя.

Натомість родина Ортеги не мала коштів не тільки на вишукані речі, а й часто на їжу. Тому й не дивно, що, хоча він теж заробив на моді, але не на високій, а масовій. Амансіо належить 59% компанії Inditex, яка володіє Zara — мережею із 3 тис. магазинів одягу у 96 країнах світу. Крім цього, до групи входять декілька тисяч магазинів під брендами Bershka, Stradivarius, Pull&Bear тощо. Завдяки цьому особистий статок Ортеги оцінюється у $114 млрд.

Іспанський мільярдер навіть двічі очолював список найбагатших людей світу — у 2015 та 2016 роках, коли акції Inditex злітали особливо високо. Однак, коли він починав свою підприємницьку кар'єру, ніщо не могло вказати на такий успіх у майбутньому.

Залишив школу, щоб прогодувати батьків

Амансіо народився у 1936 році в невеликому іспанському селищі, коли в країні саме розпочалась громадянська війна. Він був четвертою дитиною в родині. Його батько працював залізничником, а тому родина часто приїжджала. Зазвичай вони мешкали в крихітних будиночках безпосередньо біля колії.

Найімовірніше, Амансіо теж пішов би шляхом свого батька і працював на залізниці. Але все змінив один прикрий випадок. Коли майбутньому мільярдеру виповнилося 13 років, родина переїхала у Ла-Корунью — місто на атлантичному узбережжі крани. Грошей ні на що не вистачало, і коли Амансіо разом із матір'ю зайшов до однієї з крамниць, вона просила взяти продуктів у борг. Однак продавець був незворушний і їм довелося йти з магазину з пустими руками.

Саме після цього випадку Ортега вирішив, що прийшов час кинути школу і почати працювати, аби його сім'я не знала голоду. Він влаштувався до невеличкої крамниці Gala, яка торгувала одягом. Цей магазин існує досі і навіть належить тій самій родині, але нинішній власник скаржиться, що зараз до нього заходить мало покупців, а більше туристів, які цікавляться біографією колишнього знаменитого нині співробітника.

Магазин Gala, у якому починав працювати майбутній мільярдер.

На першій роботі Амансіо відкривав для себе світ одягу, вчився шити, спілкувався з клієнтами та постачальниками. Тут же він познайомився зі своєю першою дружиною. Разом із нею він і розпочав власний бізнес. Продовжуючи працювати вдень у магазині, ввечері вони вдома шили халати, а невдовзі створили власну компанію Confecciones GOA. На той час Амансіо вже виповнилося 27 років.

Компанія швидко зростала. Спершу до неї долучилися родичі (брат очолював комерційну частину, а сестра стала бухгалтером), а невдовзі підприємець почав залучати й сторонніх працівників. Як розповідає автор біографії мільярдера Хаб'є Бланко, в той час у небагатому іспанському регіоні було мало можливостей знайти роботу. Чоловіки переважно ловили рибу, а жінки залишались вдома. «Вони дуже добре шили і були готові працювати за невеликі гроші», — говорить Бланко.

Амансіо організовував жінок у швейні кооперативи. «Умови були справді гарними. Ми добре знали Амансіо і він був дуже близьким до робітників», — згадує той період Мерседес Лопес, яка працювала швачкою в компанії майбутнього мільярдера.

Цікавий факт: донька Амансіо Ортеги — друга серед найбагатших людей в Іспанії

Перший шлюб підприємця розпався, коли спільна компанія вже здобула успіх. За умовами розлучення, колишня дружина зберегла за собою 4,5% акцій. Після її смерті цей статок успадкувала донька від першого шлюбу Сандра. Вартість її активів оцінюється у понад $10 млрд, що робить її другою серед найбагатших людей в Іспанії після батька.

Сандра веде досить закритий спосіб життя. Не з'являється на світських заходах, не дає інтерв'ю. У публічному просторі не існує навіть її актуальних фото. Відомо, що вона живе в Ла-Коруньї разом із чоловіком та трьома дітьми. В діяльність компанії батька не втручається, хоча й підтримує з ним стосунки.

Найбагатша жінка Іспанії Сандра Ортега разом зі своїм чоловіком.

Zara чи Zorba

У 1975 році, коли Амансіо було 39 років, він відкрив свій перший магазин під назвою Zara. Знаходився він лише в декількох кварталах від першого місця роботи підприємця.

Назва була обрана випадково. Засновник хотів, щоб магазин називався Zorba — на честь персонажа із відомого в той час фільму «Грек Зорба». Однак виявилось, що в місті вже існує бар із такою назвою. Оскільки ж Амансіо вже замовив форми для літер назви крамниці, довелось підібрати інше слово, яке можна було із них скласти.

Наступними роками Zara розширювала свою присутність в іспанському регіоні Галісія, а з 1978 року почала виходити й в інші провінції країни. Вважається, що приблизно в цей час засновник компанії став мільйонером.

А ось з експансією за межі Іспанії Zara не поспішала. Свій перший магазин у Португалії вона відкрила у 1988 році, коли засновнику вже виповнилось 52 роки. За рік магазин відкрився в Парижі, а невдовзі — в Нью-Йорку.

Досягнувши успіху із Zara, Ортега почав розвивати нові бренди. У 1991 році з'явилася мережа магазинів Pull&Bear, які спершу спеціалізувались на чоловічому одязі, у 1998 році — Bershka, а наступного року — Stradivarius.

У 2001 році материнська компанія групи Inditex провела IPO, після якого Амансіо став мільярдером. Йому на той час вже виповнилось 65 років.

Секрет успіху Zara

Із моменту створення компанії Ортега керувався двома ключовими принципами — давати клієнтам те, що вони хочуть, і робити це швидше, ніж будь-хто інший. Для цього він приділяв максимальну увагу скороченню ланцюжків постачань та логістиці до магазинів.

Зазвичай компаніям для випуску нової колекції одягу потрібно до 6 місяців, а Inditex скоротила цей термін до декількох тижнів. Це дозволяло Zara максимально стрімко адаптуватися до нових трендів та постійно оновлювати колекції у магазинах. Крім цього, швидке оновлення колекцій дозволяє мережі заощаджувати на складах, одяг продається, і після цього приходить новий.

Inditex ніколи особливо не приховувала, що «спостерігала» за показами мод і потім швидко копіювала нові тренди для своїх колекцій, продаючи їх за значно скромнішими цінами. Спершу із цією метою до Парижу їздив сам Амансіо, потім на компанію працювали специально найняті люди. За чутками, «скаути» іспанської компанії і зараз вишукують на модних показах цікаві ідеї, хоча в компанії це заперечують та наголошують, що мають достатньо власних дизайнерів.

«Ми ніколи не ходимо на покази мод. Ми стежимо за блогерами та прислухаємося до клієнтів, постійно змінюємо свою думку. Те, що сьогодні здається чудовим, через два тижні стане найгіршою ідеєю», — розповідала очільниця відділу трендів Zara Woman Лорета Гарсія.

Цікавий факт: Zara змушує конкурентів працювати на свою репутацію

Замість того, щоб вкладати кошти у рекламу, Амансіо придумав власний спосіб просувавати бренд Zara. Хоча магазини пропонують одяг масового сегменту, він вирішив їх відкривати в місцях із найдорожчою орендою, по сусідству з Dior, Chanel та подібними продавцями розкошу.

Завдяки цьому для людей, які просто проходили повз, підвищувався статус Zara, яка у їх сприйнятті ставала в один ряд із подібними брендами. При цьому, якщо у магазині умовного Dior вони не могли собі нічого дозволити, то іспанська компанія мала, що їм запропонувати.

Скромне життя мільярдера

«На вулиці я хочу, щоб мене впізнавали лише моя родина, друзі та люди, з якими я працюю», — розповідав Амансіо. Він і справді все робив для того, аби захистити своє приватне життя. До IPO компанії у відкритих джерелах було практично неможливо знайти фото засновника Zara. А за все життя він лише декілька разів давав інтерв'ю.

Звичний одяг Амансіо — це синій піджак та біла сорочка. Часто його можна побачити у звичайних кольорових поло. Вже перебуваючи у списку найбагатших людей планети, він продовжував жити у квартирі в одному з елітних комплексів Ла-Коруньї, а в заміському будинку тримав курей та кіз.

Простим був і стиль управління Амансіо. Очолюючи одну з найбільших компаній світу, він ніколи не мав власного кабінету, а залишався в опенспейсі. Тут, не призначаючи зустрічі, до нього могли підійти інші працівники та поцікавитися думкою щодо того чи іншого питання.

Як відзначав колишній генеральний директор Inditex Пабло Ісла, компанія «абсолютно горизонтальна», а головне в ній — дух підприємництва та самокритичність. В Inditex велику увагу завжди приділяли власним вихованцям, завдяки цьому 90% керівників компанії починали працювати тут ще в молодому віці на нижчих щаблях.

«Бідність зробила Амансіо тим, ким він є», — наголошує Хаб'є Бланко, говорячи про стиль управління мільярдера.

Водночас, якщо говорити про інвестиції, їх мільярдер робить «на широку ногу». За розрахунками фінансових видань, за період із 2001 року Амансіо отримав у вигляді дивідендів близько $10 млрд.

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Значну частину цієї суми він вклав у нерухомість. Зокрема, йому належить найвища будівля Іспанії Torre Picasso та ще один мадридський хмарочос Cepsa Tower. Вони обійшлися у понад $1 млрд. Також Ортега має у власності нерухомість у найдорожчих районах Лондона, Нью-Йорку, Чикаго, Сіетла тощо.

Якийсь час мільярдер володів супер'яхтою ціною в $84 млн, але згодом виставив її на продаж. Найбільше ж захоплення Амансіо — це кінний спорт.

Найвищий хмарочос Іспанії Torre Picasso.

Сімейні традиції

Після того, як Ортега пішов на пенсію, близько десяти років компанією керував запрошений ззовні Пабло Ісла. Однак у 2022 році він пішов у відставку, а його місце зайняла донька Амансіо від другого шлюбу Марта Ортега. В компанії на різних посадах вона почала працювати з 23 років.

Ще у 2008 році в одному з нечисленних інтерв'ю Амансіо говорив, що покладається в майбутньому на неї: «Мене дуже заспокоює те, що нам вдалося перейти до другого покоління майже без будь-якої уваги… Проблему спадкоємства вирішено, все було делеговано».

Як і засновник компанії, його донька не має власного кабінету, а її стіл розташовано посеред робочих місць дизайнерів Zara. «Атмосфера легка та дружня. Марта розмовляє з колегами, багато з яких пропрацювали в бізнесі декілька десятиліть. Про те, що це багатомільярдна компанія, нагадують лише велетенські монітори, на яких миготить сітка глобальних продажів», — описував компанію Financial Times.

Марта зізнається, що чудово розуміє свої сильні та слабкі сторони. «Загалом я не дуже люблю цифри. Моя енергія зосереджена на продукті і тому, як він представлений, — це душа нашої компанії. Я небагато знаю про фінанси, але я маю дуже досвідчену команду, яка повністю зосереджена на них. Ми намагаємося поводити себе, як маленька компанія, і не відволікатися на великі цифри», — розповідала вона.

Марта Ортега разом із батьком часто відвідує кінні змагання.

Експерти позитивно оцінюють роботу доньки мільярдера. «Марта Ортега підвищила позицію Zara. Позиціонування, що компанія продає не лише одяг, але й моду, дозволило Inditex підвищити ціни та зберегти маржу серед інфляційного шторму», — вважає аналітик інвестиційної компанії Bestinver Патрісія Сіфуентес.

Задоволені сімейним керівництвом й інвестори. Акції Inditex просіли в другій половині 2022 року, але з того часу зросли на 140%.

Останніми роками в компанії стабільно зростають дохід та чистий прибуток. Минулого року їй вдалося заробити 5,4 млрд євро, що на 30% більше, ніж за рік до того, і на 66% перевищує показники 2022 року.

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Експерти пророкують, що через рік зростуть і прибутки, і ціна акцій компанії — за консенсус-прогнозом, інвестори зможуть заробити на них 14%, на додачу до щедрих дивідендів у 2,9%. Та, попри фінансові показники, Inditex продовжуватиме робити вигляд, що це невелика сімейна компанія, а її центральний офіс залишатиметься у провінційній Ла-Коруньї, де Амансіо Ортега шив свої перші халати.