Головне за середу: в Україні стало менше банків, ввезення валюти скоротилось
Кількість банків в Україні скоротилася до 60. Один з дрібних банків вирішив скористатися особливою процедурою. Національний банк відкликав банківську ліцензію та виключив відомості про банк «Портал» із Державного реєстру банків.
Банки в лютому скоротили ввезення готівкової валюти до України
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в лютому 2025 року, становив $1,083 млрд. Це на 38,8% менше, ніж у січні.
Відгук лютого: як ПУМБ обмежив клієнтку з надходженнями понад 1 млн грн на місяць
Замість того, щоб управляти ризиками, банки обрали уникати їх, щоб не потрапити під штрафи регулятора.
Рейтинг забудовників Києва-2024: як будують та які прайси виставляють у столиці
Минулий рік видався для будівельників надважким, тож зросла кількість об‘єктів, за якими зривалися терміни здачі в експлуатацію. Крім того, далеко не всі компанії врахували важливі нині критерії вибору житла — безпека та енергонезалежність. Тому, попри війну та постійну загрозу блекаутів, окремі новобудови залишилися без укриттів та резервного живлення. І, звісно, не обійшлося без будівельних скандалів.
Коментарі