Головне за середу: в Україні стало менше банків, ввезення валюти скоротилось

Кількість банків в Україні скоротилася до 60. Один з дрібних банків вирішив скористатися особливою процедурою. Національний банк відкликав банківську ліцензію та виключив відомості про банк «Портал» із Державного реєстру банків.

Банки в лютому скоротили ввезення готівкової валюти до України

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в лютому 2025 року, становив $1,083 млрд. Це на 38,8% менше, ніж у січні.

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