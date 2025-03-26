Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в лютому 2025 року, становив $1,083 млрд. Це на 38,8% менше, ніж у січні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Банки в лютому скоротили ввезення готівкової валюти до України
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Скільки завезли валюти
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 749 млн, готівкових євро — на $331 млн.
Вивезення валюти
При цьому банки вивезли готівкової валюти на $147 млн.
Попит на валюту
У лютому 2025 року чистий попит на іноземну валюту знизився порівняно із січнем як на безготівковому, так і на готівковому сегментах валютного ринку.
Це зумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом і поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ щодо посилення процентної політики.
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