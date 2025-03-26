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26 березня 2025, 16:03

В Україні скоротилася кількість банків

Кількість банків в Україні скоротилася до 60. Один з дрібних банків вирішив скористатися особливою процедурою. Про це йдеться у повідомленні на пресслужби НБУ.

Кількість банків в Україні скоротилася до 60.

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Що відомо

Національний банк відкликав банківську ліцензію та виключив відомості про банк «Портал» із Державного реєстру банків.

«Портал» — вже десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

За даними НБУ, 16 вересня 2024 року єдиний акціонер банк «Портал» ухвалив рішення про припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 20 лютого 2025 року банк завершив діяльність.

Станом на 1 лютого банк займав останнє місце за розміром активів — 268 млн гривень. У банку не було коштів фізичних та юридичних осіб.

Раніше НБУ у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії у таких банків: «Вернум Банк», «БМ Банк», «ДіВі Банк», «Фінансовий партнер», «Апекс-Банк», «Промислово-фінансовий банк», «Кредит Оптима Банк», «Розрахунковий центр» та «Альпарі Банк».

Процедура припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи здійснюється відповідно до закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків». Для припинення банківської діяльності банк погоджує з НБУ план та повністю виконує зобов’язання.

Нагадаємо

На початок лютого 2025 року в Україні працював 61 банк.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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