Відгук лютого: як ПУМБ обмежив клієнтку з надходженнями понад 1 млн грн на місяць

Замість того, щоб управляти ризиками, банки обрали уникати їх, щоб не потрапити під штрафи регулятора.

Ознаками того, що українські банки почали вдаватись до дерискінгу є відгуки наших читачів, які скаржаться на те, що банки сильно обмежують спілкування з клієнтами під час розірвання відносин, не пояснюючи причин розірвання, і не підтримуючи комунікації. У таку ситуацію потрапила наша читачка у лютому. Її історія може бути корисна нашій аудиторії, і ось чому.

iirinam розповіла, що не могла порозумітись з ПУМБ. Жінка отримувала одноразову грошову допомогу через Приватбанк, а згодом відкрила рахунок у ПУМБ для розміщення коштів на депозит. Довгий час банк не мав претензій до її операцій, але у лютому 2025 року запросив додаткові документи. Крім іншого, клієнтка поскаржилась на те, що не мала можливості належним чином:

вказати в анкеті свій соціальний статус,

надати необхідні документи співробітниці ПУМБ під час відкриття рахунку

подати підтверджувальні документи, оскільки банк просив надати їх «на папері»

«Моя особистість встановлена. Всі мої дані в банку є. Походження джерела коштів я підтвердила Протоколами М О . Мій статус дружини загиблого захисника підтверджений Витягами із Протоколів МО та моїм усним повідомленням із зазначенням серії та номерів сірого та чорних посвідчень, що фіксувалося працівником гарячої лінії банку. Чому ПУМБ необґрунтовано застосовує де-рискінг, попередньо встановивши мені ліміт на поповнення рахунків 3 000 000 на квартал? Виглядає, як введення клієнта в оману. І ці питання вже не тільки до ПУМБ, ці питання стосуються багатьох банків, оскільки виявилося, що такий випадок не поодинокий. Багато членів сімей загиблих захисників попали під такий необгрунтований фінмоніторинг», — пише читачка.

У ПУМБ пояснили, що діяли в межах законодавства та зобов’язані запитувати додаткові документи на будь-якому етапі обслуговування клієнта. Однак, після перегляду ситуації, банк поновив співпрацю з клієнткою.

«Про відновлення ділових відносин клієнтці вже було повідомлено, а згодом їй має надійти офіційний лист від банку з детальним розглядом усіх зауважень від клієнтки», — додали у банку.

У фінустанові запевнили, що працюють над мінімізацією подібних випадків у майбутньому.

Юристка ЮК «Приходько і партнери» Юлія Панасюк зазначає, що надмірні вимоги банків можуть спричинити відтік клієнтів у нерегульовані фінансові механізми, що, своєю чергою, збільшує загрозу відмивання коштів. Вона також нагадує, що банки не мають права безпідставно вимагати додаткових пояснень, якщо клієнт вже надав документи, які підтверджують законність походження грошей.

За її словами, банки повинні визнавати електронний підпис Дія.Підпис, оскільки він має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис. Фінустанови також можуть також запровадити в банківських анкетах можливість зазначення спеціального статусу клієнта, щоб попередити подальші проблеми з фінмоніторингом. «Для системних змін необхідне внесення відповідних змін на законодавчому рівні, що може ініціювати або НБУ, або народні депутати», — додає юристка ЮК «Приходько і партнери».

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