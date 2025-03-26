Відгук лютого: як ПУМБ обмежив клієнтку з надходженнями понад 1 млн грн на місяць

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 березня 2025, 15:33

Відгук лютого: як ПУМБ обмежив клієнтку з надходженнями понад 1 млн грн на місяць

Замість того, щоб управляти ризиками, банки обрали уникати їх, щоб не потрапити під штрафи регулятора.

Замість того, щоб управляти ризиками, банки обрали уникати їх, щоб не потрапити під штрафи регулятора.

Ознаками того, що українські банки почали вдаватись до дерискінгу є відгуки наших читачів, які скаржаться на те, що банки сильно обмежують спілкування з клієнтами під час розірвання відносин, не пояснюючи причин розірвання, і не підтримуючи комунікації. У таку ситуацію потрапила наша читачка у лютому. Її історія може бути корисна нашій аудиторії, і ось чому.

iirinam розповіла, що не могла порозумітись з ПУМБ. Жінка отримувала одноразову грошову допомогу через Приватбанк, а згодом відкрила рахунок у ПУМБ для розміщення коштів на депозит. Довгий час банк не мав претензій до її операцій, але у лютому 2025 року запросив додаткові документи. Крім іншого, клієнтка поскаржилась на те, що не мала можливості належним чином:

  • вказати в анкеті свій соціальний статус,

  • надати необхідні документи співробітниці ПУМБ під час відкриття рахунку

  • подати підтверджувальні документи, оскільки банк просив надати їх «на папері»

«Моя особистість встановлена. Всі мої дані в банку є. Походження джерела коштів я підтвердила Протоколами М О. Мій статус дружини загиблого захисника підтверджений Витягами із Протоколів МО та моїм усним повідомленням із зазначенням серії та номерів сірого та чорних посвідчень, що фіксувалося працівником гарячої лінії банку. Чому ПУМБ необґрунтовано застосовує де-рискінг, попередньо встановивши мені ліміт на поповнення рахунків 3 000 000 на квартал? Виглядає, як введення клієнта в оману. І ці питання вже не тільки до ПУМБ, ці питання стосуються багатьох банків, оскільки виявилося, що такий випадок не поодинокий. Багато членів сімей загиблих захисників попали під такий необгрунтований фінмоніторинг», — пише читачка.

У ПУМБ пояснили, що діяли в межах законодавства та зобов’язані запитувати додаткові документи на будь-якому етапі обслуговування клієнта. Однак, після перегляду ситуації, банк поновив співпрацю з клієнткою.

«Про відновлення ділових відносин клієнтці вже було повідомлено, а згодом їй має надійти офіційний лист від банку з детальним розглядом усіх зауважень від клієнтки», — додали у банку.

У фінустанові запевнили, що працюють над мінімізацією подібних випадків у майбутньому.

Юристка ЮК «Приходько і партнери» Юлія Панасюк зазначає, що надмірні вимоги банків можуть спричинити відтік клієнтів у нерегульовані фінансові механізми, що, своєю чергою, збільшує загрозу відмивання коштів. Вона також нагадує, що банки не мають права безпідставно вимагати додаткових пояснень, якщо клієнт вже надав документи, які підтверджують законність походження грошей.

За її словами, банки повинні визнавати електронний підпис Дія.Підпис, оскільки він має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис. Фінустанови також можуть також запровадити в банківських анкетах можливість зазначення спеціального статусу клієнта, щоб попередити подальші проблеми з фінмоніторингом. «Для системних змін необхідне внесення відповідних змін на законодавчому рівні, що може ініціювати або НБУ, або народні депутати», — додає юристка ЮК «Приходько і партнери».

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

  • Відгук має бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

  • Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.

  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.

  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгуку місяця» читайте тут.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
26 березня 2025, 19:11
#
Замість того, щоб управляти ризиками, банки обрали уникати їх, щоб не потрапити під штрафи регулятора.

Я це вже роки два кажу. Правда, Валерчик?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Mr YouSt, Светлана Гуляк и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами