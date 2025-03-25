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25 березня 2025, 16:40

Шмигаль розповів, що середній розмір пенсії в Україні після індексації зріс до 6345 гривень

Середній розмір пенсії в Україні після індексації цього місяця складає 6 345 грн. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав за результатами засідання уряду 25 березня.

Середній розмір пенсії в Україні після індексації цього місяця складає 6 345 грн.
Фото:depositphotos

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Як змінився розмір пенсії

«Цього місяця, як і обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 млн українців. Таким чином середня пенсія складає 6 345 грн», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що всі пенсії за березень вже виплачено.

Окрім того, з 1 квітня автоматично будуть проіндексовані виплати для майже 630 тис. працюючих пенсіонерів відповідно до їхнього оновленого страхового стажу.

Читайте також: Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Нагадаємо

В Україні з 1 березня 2025 року відбулася індексація пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
TAN72
TAN72
25 березня 2025, 16:47
#
Фантазёр.
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0
Strain
Strain
25 березня 2025, 16:58
#
Таким образом, средняя пенсия составляет 6 345 грн
Или, барабанная дробь, 154 доллара.
Это уже «потужна перемога» или ещё нет?
+
0
bosyak
bosyak
25 березня 2025, 18:33
#
Хочете більшу пенсію — платіть більший есв
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0
Alex SH
Alex SH
25 березня 2025, 18:31
#
Ура!!! Мені добавили цілих 100 гривень!
Ото би поглянути хоча би не суддю з пенсією у сотні тисяч, а на того, в кого вона хоча би 6345 грн. Серед моїх знайомих таких немає.
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0
bosyak
bosyak
25 березня 2025, 18:34
#
Вам добавили 100 грн, а у когось взяли податків на 100 грн більше.
Взагалі, пенсіонерам. Яку державу побудували, таку пенсію і отримали.
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