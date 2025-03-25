Шмигаль розповів, що середній розмір пенсії в Україні після індексації зріс до 6345 гривень

Середній розмір пенсії в Україні після індексації цього місяця складає 6 345 грн. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав за результатами засідання уряду 25 березня.

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Як змінився розмір пенсії

«Цього місяця, як і обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 млн українців. Таким чином середня пенсія складає 6 345 грн», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що всі пенсії за березень вже виплачено.

Окрім того, з 1 квітня автоматично будуть проіндексовані виплати для майже 630 тис. працюючих пенсіонерів відповідно до їхнього оновленого страхового стажу.

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Нагадаємо

В Україні з 1 березня 2025 року відбулася індексація пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.