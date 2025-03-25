Середній розмір пенсії в Україні після індексації цього місяця складає 6 345 грн. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав за результатами засідання уряду 25 березня.
Шмигаль розповів, що середній розмір пенсії в Україні після індексації зріс до 6345 гривень
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як змінився розмір пенсії
«Цього місяця, як і обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 млн українців. Таким чином середня пенсія складає 6 345 грн», — зазначив Шмигаль.
Він додав, що всі пенсії за березень вже виплачено.
Окрім того, з 1 квітня автоматично будуть проіндексовані виплати для майже 630 тис. працюючих пенсіонерів відповідно до їхнього оновленого страхового стажу.
Читайте також: Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсій
Нагадаємо
В Україні з 1 березня 2025 року відбулася індексація пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 5
Или, барабанная дробь, 154 доллара.
Это уже «потужна перемога» или ещё нет?
Ото би поглянути хоча би не суддю з пенсією у сотні тисяч, а на того, в кого вона хоча би 6345 грн. Серед моїх знайомих таких немає.
Взагалі, пенсіонерам. Яку державу побудували, таку пенсію і отримали.