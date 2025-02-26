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26 лютого 2025, 8:54

Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня

В Україні з 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

В Україні з 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«З 1 березня проводимо індексацію пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%», — повідомив Шмигаль. За його словами, мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень.

«І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації — до 1500 гривень», — додав прем'єр.

Розмір індексації

Розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін — 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022−2024 рр. — 11%.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

  • 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 672 тис. пенсіонерів силових відомств
  • 98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
  • 79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати
  • 23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

«Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», — зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Звертаємо увагу, що також 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій.

Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Це дозволить більш справедливо розподілити обмежений фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для українців, які отримують найменші виплати.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 лютого 2025, 9:05
#
«Нагадаємо, індексація — це механізм підвищення розміру виплат від держави, який дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг за останній рік. Індексація пенсій в Україні є автоматичною. Її проводять кожного року в березні, починаючи з 2019 року.»
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+15
TAN72
TAN72
26 лютого 2025, 9:47
#
Бездельникам всю жизнь не работавшие,подымут пенсию 😂
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