Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за лютий 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. Про це йдеться в даних ПФУ.
25 березня 2025, 14:10
Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсій
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Показник зарплати для розрахунку пенсії
Офіційна зарплата в лютому становила 18 589,38 гривень, що на 3 321,78 гривень більше, ніж у лютому минулого року (15 267,60 гривень).
У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.
У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник ураховували для розрахунку індексації пенсії, яку було проведено з 1 березня.
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Джерело: Мінфін
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