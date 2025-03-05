Торгова війна проти Канади: Трамп погрожує подвоїти 25% торгові мита

Президент Дональд Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти збори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.

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Що відомо

Трамп знову назвав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо «губернатором» Канади й пригрозив у два рази збільшити 25% мита, які США застосувала до канадських товарів.

«Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він вводить мита проти США, наші тарифи у відповідь негайно збільшаться на таку ж суму», — написав Трамп.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 4 березня Дональд Трамп увів нові 25%-ві мита на товари з Мексики і Канади, а також подвоїв мита на китайські товари до 20%.

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У відповідь на нові тарифи США Канада вводить 25% мита на американські товари на суму $155 мільярдів. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму $30 мільярдів. На решту товарів на суму $125 мільярдів — через 21 день.

Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.

Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10−15% на деякі види імпорту зі США.