Президент Дональд Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти збори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.
Торгова війна проти Канади: Трамп погрожує подвоїти 25% торгові мита
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Що відомо
Трамп знову назвав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо «губернатором» Канади й пригрозив у два рази збільшити 25% мита, які США застосувала до канадських товарів.
«Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він вводить мита проти США, наші тарифи у відповідь негайно збільшаться на таку ж суму», — написав Трамп.
Передісторія
Як писав «Мінфін», 4 березня Дональд Трамп увів нові 25%-ві мита на товари з Мексики і Канади, а також подвоїв мита на китайські товари до 20%.
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У відповідь на нові тарифи США Канада вводить 25% мита на американські товари на суму $155 мільярдів. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму $30 мільярдів. На решту товарів на суму $125 мільярдів — через 21 день.
Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.
Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10−15% на деякі види імпорту зі США.
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Коментарі - 2
Ем, хіба комусь не ясно, що і Канада у відповідь подвоїть мита на товари з США?))0)0)))
Нехай одразу по 100% зроблять один для одного і будуть торгувати з ЄС, або торгівля в США буде вести виключно в межах країни.