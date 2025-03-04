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4 березня 2025, 10:46

Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики та підвищив тарифи для Китаю до 20%

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.
Фото: Getty images

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Що відомо

Трамп виконав свою погрозу вдарити по Канаді та Мексиці масштабними імпортними зборами, запровадивши одне з найбільших підвищень тарифів США з 1930-х років, що стало різкою ескалацією торговельної війни, яка загрожує підірвати зв'язки з основними економічними партнерами.

Нові тарифи — 25% мита на більшість канадського та мексиканського імпорту і подвоєння існуючого 10% мита на імпорт з Китаю до 20% — впливають на річний обсяг імпорту приблизно в 1,5 трильйона доларів, що є експансивним кроком, який сигналізує ринкам про те, що президент-республіканець налаштований використовувати імпортні мита для отримання нових надходжень і створення нових робочих місць у внутрішньому виробництві.

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Цей крок Трампа викликав швидку відповідь з боку Канади та Китаю і може спричинити аналогічні дії з боку Мексики, а також потенційні юридичні проблеми. Це залишає невизначеною долю торговельної угоди, яку Трамп уклав з Канадою та Мексикою під час свого першого терміну, і ризикує ще більше напружити економіку США та розпалити інфляцію, що досі тліє.

За даними Бюджетної лабораторії Єльського університету, ці тарифи піднімуть американські імпортні збори до найвищого середнього рівня, який спостерігався з 1943 року. Це призведе до додаткових витрат для американських домогосподарств у розмірі до 2 000 доларів. Це також означатиме значне уповільнення економічного зростання в США, особливо якщо інші країни приймуть відповідні заходи, йдеться у звіті, опублікованому в понеділок.

У понеділок пізно ввечері уряд Канади оголосив про те, що запровадить масштабний пакет контр-тарифів проти американських товарів. Перший етап — 25% тарифи на товари американських експортерів вартістю близько 30 млрд канадських доларів (20,6 млрд доларів США), які набудуть чинності одночасно з американськими митами.

Другий раунд тарифів за тією ж ставкою буде запроваджено через три тижні на товари на суму 125 млрд канадських доларів — список, який включатиме такі дорогі товари, як легкові автомобілі, вантажівки, сталь та алюміній.

Читайте також: Канада готова запровадити мита на товари зі США на $105 млрд

«Канада не залишить це необґрунтоване рішення без відповіді», — заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у своїй заяві пізно ввечері в понеділок. План дій у відповідь є таким самим, як і той, який він оголосив у лютому після того, як Трамп підписав свій указ про запровадження широких тарифів.

Китай ввів тарифи на американський експорт і додав 10 фірм до списку ненадійних суб'єктів у відповідь на нові мита, запроваджені адміністрацією Трампа. Пекін заявив, що стягуватиме мито в розмірі 15% на американські товари, включаючи курятину і бавовну, а на соєві боби буде накладено мито в розмірі 10%.

Трамп сигналізував про бажання поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але вони все ще не поговорили через місяць після того, як президент США підняв питання про можливість дзвінка для переговорів про угоду.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум у понеділок заявила, що її уряд чекатиме на рішення Трампа, перш ніж реагувати заходами у відповідь.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари та звинуватив Оттаву в нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Пізніше, Мексика й Канада домовились з Дональдом Трампом про відтермінування введення мит.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
Три літри
Три літри
4 березня 2025, 10:58
#
Канада вже готує персональні «санкції» у відповідь.
+
0
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 11:59
#
Та всі будуть заряджати мита у відповідь, це і так зрозуміло.
+
+15
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 11:59
#
«Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики та підвищив тарифи для Китаю до 20%»

Ось що означає підвищувати попит на все американське всередині США))

А в нас зато бабки витрачають на кешбечні тємки))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 березня 2025, 12:04
#
Бо є популізм, а є реальні дії.
+
+15
BobKickass
BobKickass
4 березня 2025, 12:04
#
Цікаво, Мексика, пішла на максимальну співпрацю і виконала всі хотєлкі дональда, але все одно отримала збільшення мита. Ось так грати в карти з доном карлеоне.
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