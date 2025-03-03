Біткоїн подорожчав на понад 20% після заяв Трампа про новий крипторезерв

3 березня біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США. Про це пише Reuters .

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Що відомо

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що згідно з його січневим указом про цифрові активи буде створено стратегічний запас, до якого додадуть Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA).

На цьому тлі біткоїн піднявся до $93 057, порівняно з 78 273 дол у п'ятницю.

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Як змінилася вартість криптовалют

Ethereum виріс на 10% з моменту закриття торгів в п'ятницю, піднявшись до рівня $2 450, XRP виріс на 31%, Solana — на 15%, а Cardano — на 69%.

«Трамп дав поштовх, якого чекали криптотрейдери», — сказав старший ринковий аналітик City Index Метт Сімпсон.

«Віра, яка була втрачена минулого тижня, схоже, відновилася, і нові максимуми можуть бути досягнуті, якщо не буде ще однієї хвилі продажів», — додав він.

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У лютому біткоїн впав більш ніж на 17%, досягнувши найбільшого місячного відсоткового падіння з червня 2022 року і втративши більше третини своєї ціни з моменту перевищення позначки в 105 тисяч доларів на початку січня.

«Зростанню біткоїна після обрання Трампа в листопаді сприяв оптимізм щодо того, що він буде відстоювати стратегічний біткоїн-фонд.

Але, окрім шквалу призначень дружніх до криптовалют чиновників, коли Трамп вступив на посаду, поки що було мало конкретних новин про цю політику для інвесторів", — пише Reuters.