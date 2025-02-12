Компанія World Liberty Financial, у якій президент США Дональд Трамп має значну частку, оголосила про створення стратегічного резерву токенів, що покликаний підтримувати біткоїн, Ethereum та інші криптовалюти. Про це пише Reuters.
Криптокомпанія Трампа створить стратегічний «резерв токенів»
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World Liberty Financial була запущена за два місяці до президентських виборів у США. Трамп та його афілійовані особи володіють 60% акцій холдингової компанії й мають право на 75% доходів.
Новий резерв токенів дозволить WLF зменшити волатильність ринку, дасть можливість компанії інвестувати в інноваційні проєкти в сфері децентралізованих фінансів та створити добре капіталізований резерв. Компанія також повідомила, що буде шукати стратегічні партнерства з фінансовими установами для внесення токенізованих активів у резерв WLF.
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