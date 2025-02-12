Криптокомпанія Трампа створить стратегічний «резерв токенів»

Компанія World Liberty Financial, у якій президент США Дональд Трамп має значну частку, оголосила про створення стратегічного резерву токенів, що покликаний підтримувати біткоїн, Ethereum та інші криптовалюти. Про це пише Reuters.

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World Liberty Financial була запущена за два місяці до президентських виборів у США. Трамп та його афілійовані особи володіють 60% акцій холдингової компанії й мають право на 75% доходів.

Новий резерв токенів дозволить WLF зменшити волатильність ринку, дасть можливість компанії інвестувати в інноваційні проєкти в сфері децентралізованих фінансів та створити добре капіталізований резерв. Компанія також повідомила, що буде шукати стратегічні партнерства з фінансовими установами для внесення токенізованих активів у резерв WLF.

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