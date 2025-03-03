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3 березня 2025, 8:36

Трамп заявив про включення до стратегічного крипторезерву XRP, Solana та Cardano

Президент США Дональд Трамп оголосив, що до стратегічного резерву цифрових активів будуть включені криптовалюти XRP (XRP), Solana (SOL) і Cardano (ADA). Цю заяву він зробив 2 березня 2025 року в соціальній мережі Truth Social, пише Іncrypted.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що до стратегічного резерву цифрових активів будуть включені криптовалюти XRP (XRP), Solana (SOL) і Cardano (ADA).
Фото: depositphotos

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Що відомо

За словами політика, він доручив президентській робочій групі з цифрових активів прискорити створення національного криптовалютного резерву.

Представники ком’юніті зазначили, що в новому зверненні Трамп не згадав біткоїн, хоча раніше кілька разів стверджував, ніби саме цей актив стане основою стратегічного резерву.

Зокрема, президент озвучував намір зберегти всю першу криптовалюту, що перебуває у власності уряду США. До того ж він заявляв про те, що «весь біткоїн, що залишився, необхідно добути на території Сполучених Штатів».

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Риторика Трампа вперше змінилася після того, як 23 січня 2025 року він підписав указ про створення робочої групи з цифрових активів. Документ наказував оцінити перспективи формування національного резерву криптоактивів. В указі не згадувалася перша криптовалюта як основа для майбутнього фонду.

Через дві години після першої публікації Дональд Трамп зробив уточнення щодо Ethereum і біткоїна. Політик заявив, що саме ці активи виступлять у ролі фундаменту для національного криптовалютного резерву.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Bookseller
Bookseller
3 березня 2025, 8:53
#
Думаю, это не Трамп будет решать, какие активы будут включены в резерв. Это дело специалистов. Непонятно, почему он решил в резерв включить именно эти альткоины, на каком основании он сделал такой вывод. Ведь наверняка через год или через два появяться новые альткоины, которые обязательно превзойдут старые… И что тогда делать? Старые выкидывать из резерва и менять на новые? Альткоины вообще не должны включать в резерв, это приведет к хаосу в управлении таким резарвом.
+
+60
EvilReptiloid
EvilReptiloid
3 березня 2025, 8:56
#
Все просто. Скуповуємо величезну кількість певного активу. Пускаємо позитивну новину. Курс росте. Продаємо актив. Профіт!
Банальна конвертація влади і медійного ресурсу в бабло. Вся чинота і політота таким грішить.
+
0
Три літри
Три літри
3 березня 2025, 10:02
#
Думаю, это не Трамп будет решать, какие активы будут включены в резерв. Это дело специалистов.

Таке враження що ти був або в летаргічному сні останні років 10, або мешкав в монастирі. Саме Трамп буде рішати, в оточенні Трампа спеціалістів немає — там є виключно люди які вміють добре лизати.

Ведь наверняка через год или через два появяться новые альткоины, которые обязательно превзойдут старые… И что тогда делать? Старые выкидывать из резерва и менять на новые?

Це робится для хайпа, а не для того щоб досягнути якось значного і корисного результату. Так само як і з його власним мемкоїном.
+
0
Я_ __
Я_ __
3 березня 2025, 10:14
#
Bookseller

Бо ці альткоіни вже в топ 10 і пережили не одну криптозиму.

Ти явно не розбираєшся в крипті)

Ти завжди кажеш, про свої начебто 400 тис дол США, але звідки ти цю цифру взяв? ти усюди пишеш, що в тебе 3.7 BTC, на 03.03.2025 це 341 343 тис дол США (за курсом найвигіднішим на сьогодні це 14 млн 336 тис 406 грн, не так багато короче кажучи. Також ти пишеш про свої золоті монети на «58 тис дол США», це на 03.03.2025 2 млн 436 тис грн. І твої антикварні книги на 16 тис дол США — 672 тис грн.

Ти також писав про те, що живеш в Одеській області, що ти не працюєш вже 7 років, також зазначав, що твоя дружина також не працює, що цілком логічно. Також ти якось писав про те, що ти навчив свого 13річного сина інвестувати в біткоін.

Це все до чого, в тебе сумарно зараз на руках — 17 млн 444 тис 406 грн.

Ти вічно пишеш про те що ти знімаєш по 2к євро.

Вас в сім`ї троє, ти з жінкою не працюєте, але є дитина, йому вступати у ВУЗ скоро, відповідно швидше за все це буде контрактна основа, а це плюс мінус 1000+ доларів на рік, а магістратура коштує ще більше. Плюс ти (ви) постійно проїдаєте твій капітал, навіть якщо скромно жити, але не забувати про родичів, подарунки, поїздки, комуналку, їжу, розваги і тд — ну тисяч 15−20 грн на місяць має бути. Тобто твого капіталу вистачить всього на 872 місяці (72 роки без інфляції і якщо витрачати не більше 20к на місяць).

Тому чи не рано ти кинув роботу? в тебе немає активного прибутку, твоє життя прив`язано до волатильності біткоіна
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0
Я_ __
Я_ __
3 березня 2025, 10:15
#
Твого капіталу просто не вистачить на те, щоб дитина навчалася, витрачала твої кошти, і при цьому ти з жінкою не працювали, або треба буде дуже економити) тобі б передивитися свою інвестиційну стратегію)
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0
vPrirech
vPrirech
3 березня 2025, 12:03
#
Мені здається що ви задаремно чіпаєте людину. Якщо в нього є ~ 4 біткоїна то йому дійсно хочеться щоб він був резервним елементом та зростав — все ж таки мова йде про більш впевнене і забезпечене майбутнє. За 5 років в нього буде 3.5 біткоїна і при курсі 500к за біткоїн ми і далі будемо продовжувати йому заздрити :-)
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