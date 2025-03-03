Трамп заявив про включення до стратегічного крипторезерву XRP, Solana та Cardano

Президент США Дональд Трамп оголосив , що до стратегічного резерву цифрових активів будуть включені криптовалюти XRP (XRP), Solana (SOL) і Cardano (ADA). Цю заяву він зробив 2 березня 2025 року в соціальній мережі Truth Social, пише Іncrypted.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

За словами політика, він доручив президентській робочій групі з цифрових активів прискорити створення національного криптовалютного резерву.

Представники ком’юніті зазначили, що в новому зверненні Трамп не згадав біткоїн, хоча раніше кілька разів стверджував, ніби саме цей актив стане основою стратегічного резерву.

Зокрема, президент озвучував намір зберегти всю першу криптовалюту, що перебуває у власності уряду США. До того ж він заявляв про те, що «весь біткоїн, що залишився, необхідно добути на території Сполучених Штатів».

Читайте також: Криптокомпанія Трампа створить стратегічний «резерв токенів»

Риторика Трампа вперше змінилася після того, як 23 січня 2025 року він підписав указ про створення робочої групи з цифрових активів. Документ наказував оцінити перспективи формування національного резерву криптоактивів. В указі не згадувалася перша криптовалюта як основа для майбутнього фонду.

Через дві години після першої публікації Дональд Трамп зробив уточнення щодо Ethereum і біткоїна. Політик заявив, що саме ці активи виступлять у ролі фундаменту для національного криптовалютного резерву.