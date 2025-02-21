Тепер усі компанії, що займаються дослідженнями та розробками, можуть стати резидентами «Дія.City». Відповідні зміни підтримав Кабінет Міністрів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Резидентами «Дія.City» тепер можуть стати всі компанії, які займаються дослідженнями та розробками
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Раніше резидентами «Дія.City» могли бути тільки компанії, що займаються дослідженнями та розробками в ІТ та телекомі.
Тепер спектр набагато ширший: біотехнології, мікроелектроніка, генна інженерія, оборонні технології тощо. Ці компанії розробляють та тестують продукти у всіх можливих сферах.
Також уточнюються умови для вже наявних категорій — наприклад, включення вебаналітики для диджитал-маркетингу та створення акумуляторів для виробників БПЛА.
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Нагадаємо
Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що до податкового простору «Дія.City» вже приєдналося 1 555 компаній, які представляють 70% усіх галузей економіки.
Резиденти «Дія.City» за 2024 рік сплатили до держбюджету понад 18 млрд грн податків.
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