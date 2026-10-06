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6 жовтня 2026, 20:20

Топ-5 новин: AliExpress може подорожчати через ПДВ, промисловість падає, банки скорочують прибутки

Розстрочка чи купівля товарів на виплату — інструмент, яким користувались ще наші бабусі. Проте на початку 2000-х, коли споживче кредитування в Україні стало масовим, розстрочкою практично припинили користуватися. І от тепер купівля товарів із оплатою частинами знову стала одним із основних способів оплати за електроніку, побутову техніку та навіть одяг.

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Купуй зараз, плати потім: як розстрочка в один клік витісняє класичні кредити

Промисловість України падає третій місяць поспіль: у серпні спад прискорився до 7,4%

За січень-серпень 2026 року обсяг промислового виробництва в Україні скоротився на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальний індекс промислового виробництва знижується вже третій місяць поспіль, а в серпні темпи падіння помітно прискорилися. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані Держстату.

Банки заробили менше: хто очолив рейтинг прибутків за 8 місяців 2026 року

За підсумками січня-серпня 2026 року більшість найбільших українських банків показали скорочення чистого прибутку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед топових банків зростання прибутку продемонстрували лише Універсал Банк, який обслуговує monobank, та ПУМБ. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Хакери заразили понад 100 українських сайтів — Держспецзв’язку

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, виявила нову масштабну кампанію з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Зловмисники використовують техніку ClickFix, розміщуючи підроблені сторінки перевірки безпеки на легітимних, але скомпрометованих вебсайтах. Про це йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Temu та AliExpress можуть подорожчати: покупки до €150 хочуть оподатковувати з першого євро

Профільний комітет Верховної Ради 6 жовтня рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів про нові правила оподаткування покупок на іноземних маркетплейсах. Вони передбачають 20% ПДВ для замовлень вартістю до €150, причому податок нараховуватимуть уже з першого євро. Його автоматично включатимуть у ціну товару під час оформлення покупки, тому окремо сплачувати ПДВ під час отримання посилки не доведеться. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

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Джерело: Мінфін
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