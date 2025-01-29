Рекордна сума за три роки: Резиденти «Дія.City» у 2024 році сплатили понад 18 млрд грн податків

Резиденти Дія.City за 2024 рік сплатили до держбюджету понад 18 млрд грн податків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Це рекордна сума за три роки», — заявив міністр.

За підсумками 2023 року резиденти Дія.City сплатили 8,5 млрд грн податків.

Федоров нагадав, що податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення України.

«Коли бізнес працює „в білу“, він забезпечує стабільність та обороноздатність країни», — зазначив він.

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До спеціального податкового режиму Дія.City долучилися вже 1522 резиденти.