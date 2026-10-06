Волл-стріт готується до рекордного року: прибуток може перевищити $90 млрд

Прибуток Волл-стріт у 2026 році може перевищити $90 млрд — суттєво більше за попередній рекорд у $65,1 млрд. Такий прогноз наводить Томас ДіНаполі, контролер штату Нью-Йорк, який відповідає за нагляд за державними фінансами. Оцінка базується на результатах першої половини року, яка стала найсильнішою в історії галузі, пише Вloomberg.

Прибуток брокерсько-дилерських операцій компаній — членів Нью-Йоркської фондової біржі у 2026 році може перевищити $90 млрд

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Оцінка базується на показниках першої половини 2026 року. За умови збереження нинішньої динаміки прибуток брокерсько-дилерських операцій компаній — членів Нью-Йоркської фондової біржі суттєво перевищить торішній рекорд у $65,1 млрд.

За словами ДіНаполі, сильні фінансові результати можуть сприяти рекордним бонусам для працівників галузі наступного року. Водночас конкретної оцінки їхнього обсягу його офіс не навів. Прогноз зроблено за умови відсутності значних економічних потрясінь.

Торгівля та угоди підтримали Волл-стріт

Перша половина 2026 року стала найсильнішим за всю історію періодом для фінансового сектору Нью-Йорка за два квартали поспіль. Доходи від андеррайтингу зросли на 68%, а від управління рахунками та консультаційної діяльності — на 16,4%.

Великі компанії Волл-стріт також демонстрували рекордні доходи за окремими напрямами. Зокрема, Goldman Sachs Group зафіксував третій поспіль абсолютний квартальний рекорд у торгівлі акціями серед банків.

Сильні результати фінансового сектору позначаються і на ринку праці Нью-Йорка. У 2025 році в галузі працювали 207 400 людей, а офіс контролера штату очікує, що цього року буде створено ще 5300 робочих місць.

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Фінансовий сектор приніс Нью-Йорку $26,3 млрд податків

Зростання прибутків фінансових компаній збільшує і податкові надходження. У фінансовому 2025−2026 році сектор цінних паперів забезпечив бюджету штату Нью-Йорк щонайменше $26,3 млрд податків на прибуток компаній та доходи фізичних осіб. Це майже на 29% більше, ніж роком раніше.

Офіс контролера штату вказує на ризики для фінансового сектору та державних фінансів. Серед чинників, які викликають дедалі більше занепокоєння, у звіті названо глобальні конфлікти, інфляцію та штучний інтелект.

У звіті також зазначається, що через зростання внеску фінансової індустрії до податкової бази міста та штату можливий спад у галузі створює дедалі більший ризик для державних фінансів і ширшої економіки регіону.

Нагадаємо

ICE запустила в Лондоні торгівлю ф’ючерсами на золото, срібло, платину та паладій, давши трейдерам новий інструмент для страхування цінових ризиків. Контракти прив’язані до щоденних лондонських аукціонів; вони розраховані на періоди від одного дня до шести місяців. Кліринг здійснюватиме лондонський підрозділ ICE, позиції якого на лондонському ринку цінових орієнтирів золота посилилися. За десятиліття після того, як компанія взяла під контроль золотий бенчмарк, кількість учасників централізованого аукціону зросла, а середньоденні обсяги торгів на аукціоні з 2015 року зросли більш ніж на 30% — до понад 424 000 унцій.