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8 лютого 2025, 9:26

До Дія.City вже приєдналися 1,5 тисячі компаній — Федоров

До податкового простору Дія.City вже приєдналося 1 555 компаній, які представляють 70% усіх галузей економіки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

До податкового простору Дія.
Фото: city.diia.gov.ua

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Деталі

«Дія.City — це лише один із проєктів технологічної екосистеми, які ми розробляємо і впроваджуємо урядом, і на сьогоднішній момент у ньому вже більше ніж півтори тисячі резидентів — 1 555. За нашими підрахунками, у ньому представлено приблизно 70% галузевих КВЕДів», — сказав Федоров.

Наразі у бізнесах, інкорпорованих у цей простір, задіяно близько 100 тисяч людей, з яких 60% працюють за трудовими договорами, а 35% — за гіг-контрактами. Це, за словами Федорова, є сучасним форматом співпраці з фахівцями і хорошим прикладом розвитку архітектури самої Дія.City.

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«Однією з наших цілей було це зробити такі прозорі умови, щоб компаніям було легше переходити на трудові договори, показувати прозору структуру компанії, щоб залучати інвестиції. І ми бачимо, що переважна більшість людей переходить на контракти та договори і залишається зовсім невеличкий відсоток ФОПів. Це виглядає дуже органічно, це хороша тенденція», — зауважив міністр.

Сплата податків

За 2024 рік резиденти Дія.City сплатили понад 18 млрд грн податків, що більш як вполовину перевищує показник 2023 року.

Крім того, торік половина компаній перейшли на режим податку на виведений капітал (ПнВК). Федоров підкреслив, що завдяки цьому у бізнесу з’являється можливість реінвестувати кошти у свій розвиток.

«І це також позитивна тенденція. Це свідчить про те, що архітектура закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні працює і вона достатньо вдала», — додав міністр.

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Нагадаємо

До простору Дія.City минулого року приєдналося 880 нових резидентів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році.

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Джерело: Мінфін
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