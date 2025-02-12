В «Дія.City» назвали найбільших платників податків. Хто у списку

Резиденти правового режиму «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року. Найбільшим платником став monobank , йдеться у повідомленні «Дія.City».

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Що відомо

Пʼятірка найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City»:

monobank;

FAVBET Tech;

SoftServe;

Український процесинговий центр;

EPAM Systems.

Які податкові умови діють

Податки на працю — 5% ПДФО + 5% військового збору + ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати

Податки на прибуток компанії — 9% на виведений капітал або 18% на прибуток.

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Нагадаємо

До простору Дія.City минулого року приєдналося 880 нових резидентів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році.