Резиденти правового режиму «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року. Найбільшим платником став monobank, йдеться у повідомленні «Дія.City».
В «Дія.City» назвали найбільших платників податків. Хто у списку
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Що відомо
Пʼятірка найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City»:
- monobank;
- FAVBET Tech;
- SoftServe;
- Український процесинговий центр;
- EPAM Systems.
Які податкові умови діють
Податки на працю — 5% ПДФО + 5% військового збору + ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати
Податки на прибуток компанії — 9% на виведений капітал або 18% на прибуток.
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Нагадаємо
До простору Дія.City минулого року приєдналося 880 нових резидентів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році.
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