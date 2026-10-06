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6 жовтня 2026, 20:00

Temu та AliExpress можуть подорожчати: покупки до €150 хочуть оподатковувати з першого євро

Профільний комітет Верховної Ради 6 жовтня рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів про нові правила оподаткування покупок на іноземних маркетплейсах. Вони передбачають 20% ПДВ для замовлень вартістю до €150, причому податок нараховуватимуть уже з першого євро. Його автоматично включатимуть у ціну товару під час оформлення покупки, тому окремо сплачувати ПДВ під час отримання посилки не доведеться. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Профільний комітет Верховної Ради 6 жовтня рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів про нові правила оподаткування покупок на іноземних маркетплейсах.
ПДВ для міжнародних покупок - комітет Ради рекомендував нові правила
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Йдеться про два взаємопов'язані законопроєкти № 16051−1 та № 15460, які мають змінити правила оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Для товарів вартістю до €150, які купують через маркетплейси, передбачено спеціальний порядок оподаткування: ПДВ при імпорті нараховуватимуть з першого євро.

Ставка податку становитиме 20%. Його автоматично включатимуть у ціну товару під час оформлення замовлення на маркетплейсі. Процес отримання посилки при цьому не зміниться — додатково сплачувати ПДВ під час її отримання покупцеві не доведеться.

Нараховувати та сплачувати податок до бюджету має маркетплейс. Якщо платформа є нерезидентом, вона повинна призначити посередника в Україні, який нестиме солідарну відповідальність за розрахунки з бюджетом. Законопроєкт дозволяє призначати кількох таких посередників.

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Які посилки залишаться без ПДВ

Нові правила не скасовують усі чинні пільги. Зокрема, залишиться звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до €45.

Також без ПДВ залишаться товари в несупроводжуваному багажі вартістю до €150. Йдеться про особисті речі або товари, які людина переміщує через митний кордон окремо від себе, без особистої присутності поруч із вантажем.

Окремо законопроєкти передбачають можливість звільнення від ПДВ товарів для потреб безпеки й оборони. Зокрема, сплачений податок можуть повертати фізичній особі, яка придбала такі товари за правилами дистанційного продажу.

Нові норми мають набрати чинності не раніше липня 2027 року.

Скільки податків очікують отримувати

У Мінфіні очікують, що нова модель забезпечуватиме близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку.

ПДВ від операцій дистанційного продажу товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях планують спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення потреб Збройних сил України.

У Міністерстві фінансів також зазначають, що реформа має створити рівні умови конкуренції для українського та іноземного бізнесу та наблизити правила оподаткування електронної торгівлі в Україні до підходів ЄС. Зокрема, передбачено застосування українського аналога європейської системи IOSS.

Ухвалення законопроєктів є частиною програми співпраці України з МВФ за EFF на 2026−2029 роки та умовою макрофінансової підтримки ЄС. За даними Мінфіну, своєчасне ухвалення реформи наближає Україну до отримання близько €4 млрд міжнародної фінансової підтримки для державного бюджету.

Нагадаємо, 16 вересня Верховна Рада прийняла за основу доопрацьовані законопроєкти № 16051−1 та № 15460 щодо оподаткування міжнародних посилок.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання зобов’язань України перед ЄС і МВФ.

Їх ухвалення є умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги обсягом €1,45 млрд, а також залучення коштів для покриття дефіциту державного бюджету та фінансування оборони.

Урядові ініціативи, зокрема, стосуються адміністрування ПДВ для ФОП, трансфертного ціноутворення, регулювання ринків капіталу та підвищення ефективності роботи Вищого антикорупційного суду.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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