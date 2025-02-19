Формули закінчення війни: «червоні лінії» для українців

Що потрібно бачити за обгортками різних пропозицій щодо закінчення війни, яких політичних акторів вони влаштовують, та про які інтереси потрібно пам'ятати українцям, розповів політолог Вадим Денисенко. «Мінфін» вибрав головне.

Формула «припинення вогню — вибори — угода». Що про неї потрібно знати.

Це неостаточно затверджена формула. Не ставтеся до неї, як до єдиноможливої й остаточної маршрутної мапи. Це лише один із проєктів.

Я вже писав, що наша формула має бути іншою: «припинення вогню — рамкова угода — вибори — велика угода». Власне, рамкова угода буде основою подальшого договору з зафіксованими нашими «червоними лініями».

Наша головна мета в цих переговорах наступна: зберегти державу з максимальною територією, виходом до моря і максимальною кількістю людей. І при цьому зацементувати себе частиною безпекового периметру ЄС. Повторю вчергове, що це означає:

Ми не можемо погодитися на нейтральний статус (мова не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи).

Ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності ЗСУ.

Ми не можемо погодитися на скорочення нашого ВПК.

Ми повинні мати підписаний план на 5−7 років про постачання нам певної номенклатури озброєння.

Ми не визнаємо анексовані території російськими.

Вся наша дипломатія має працювати на це, а не на позицію «ми образилися» (вчора я про це вже писав, а хто хоче детальніше — просто прочитайте в моїй книзі «Політики не брешуть», видавництво Наш Формат, цьому присвячена ціла глава).

Росія, запропонувавши США освоєння Арктики та повернення в російську енергетику, не просто імітує розрив із Китаєм.

Росія вважає, що це дозволить їй в економічному плані частково повернутися на преміальний європейський ринок, і в політичному плані — повернути довоєнний статус-кво.

Важливо зрозуміти: економічна ситуація така, що росія вже не говорить про третій полюс світу чи взагалі полюс світу. Росія поводить себе, як держава, яка хоче зберегти статус регіональної держави. І це зараз абсолютно влаштовує США.

Ще раз хочу наголосити: США потрібно, щоб рф зменшила обсяги ресурсної накачки Китаю і припинила надавати ракетні технології в КНДР. І це путін зараз із радістю може зробити в обмін на повернення у 2021 рік.

Життя внесе свої корективи, звичайно, але путіну важливо почати процес перезавантаження. І за це він багато віддасть. Плюс, Трамп залишає за ним пост головного пугала Європи, бо Трампу потрібна Європа. І формула тут проста: європейці бояться, передають технології США, а американці не виходять з НАТО і не виводять свої бази.

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Як би це дивно не звучало, але така ситуація частково може влаштувати і Китай, який розуміє, що рф не зможе і не захоче повністю відірватися від Китаю.

Наші дискусії йдуть переважно навколо не змістовних принципів, а навколо обгорток. Все це до болю нагадує історію, як нам втюхали, що лише вибори за відкритими списками змінять якість парламенту. Хоча треба було говорити про підкуп виборців та програми. Тому, звертайте увагу на зміст, а не на обгортки.

І останнє: Рубіо чітко сказав: спочатку домовленості, потім зняття санкцій.