Облігації ЄС: як вони допоможуть посилити оборону Європи та України

Європі доведеться йти на компроміси, попрощатися з ілюзіями знайти приватні кредити «на війну», і натомість випускати облігації, щоб профінансувати оборонні витрати. Як вони можуть працювати, розповів головний економіст Центру європейських реформ Сандер Тордуар. «Мінфін» вибрав головне.

Дебати про використання загального боргу для європейської оборони посилюються, особливо у Центральній та Східній Європі, де уряди побоюються, що їм доведеться нести надмірну частку військових витрат.

Зростання загроз вже змусило європейців суттєво збільшити свої оборонні бюджети останніми роками. Деякі держави-члени ЄС, зокрема, Польща, стрімко нарощують свої оборонні витрати. Однак недостатні інвестиції за останні три десятиліття означають, що знадобиться багато років, щоб заповнити прогалини у можливостях, із якими стикаються європейці у низці областей — від боєприпасів до високоточної зброї.

Водночас дедалі більше уваги приділяється скоординованішим витратам, щоб покращити сумісність військової техніки та вирішити проблему фрагментації оборонної промислової бази Європи, яка, як і раніше, значною мірою організована на національному рівні і, отже, перешкоджає масштабуванню.

Європейські оборонні інновації також відсутні: як підкреслюється в нещодавній доповіді колишнього прем'єр-міністра Італії та президента Європейського центрального банку Маріо Драгі, держави-члени ЄС витратили всього 4,5% своїх оборонних бюджетів на дослідження і розробку у 2023 році, що загалом становило $11,8 млрд, в той час як Сполучені Штати витратили $138,9 млрд у тому ж році, що становило 16% від бюджету в $847 млрд.

Поганий імідж

Фінансування європейської оборони — серйозна проблема. Приватне фінансування мізерне в секторі, який тривалий час страждав від поганого іміджу серед інвесторів, хоча ситуація може змінитися.

Оцінки публічних європейських оборонних компаній, що вимірюються індексом акцій аерокосмічної та оборонної промисловості, приблизно подвоїлися з лютого 2022 року, набагато випередивши показники ширшого європейського ринку. Але ці оцінки та доступність приватного кредитування для оборони загалом залежатимуть від попиту на оборонні можливості, який завжди залишатиметься рушійною силою урядів. Отже, державне фінансування необхідне для підвищення обороноздатності ЄС.

Але деякі держави-члени ЄС вже й так несуть високий тягар державного боргу. І для багатьох із них поки що незрозуміло, чи збережеться у майбутньому політичний консенсус щодо збільшення оборонних бюджетів із поправкою на інфляцію. Виборці навряд чи підтримають вищі витрати на оборону, якщо вони сприйматимуться, як такі, що тягнуть за собою вищі податки або за рахунок нижчих витрат на інші пріоритети.

Позичайте та витрачайте

Є вагомі причини позичати, щоб швидко збільшити витрати на оборону в Європі. Президент США Дональд Трамп погрожував відкликати гарантію безпеки Америки з боку НАТО, якщо європейські країни не витратять 3 або навіть 5% ВВП на оборону — складне завдання, оскільки, за оцінками альянсу, лише 23 із 32 держав-членів НАТО досягли або перевищили цільовий показник витрат у 2% у 2024 році.

Водночас ЄС та Великобританія щосили намагаються підтримати Україну, яка втрачає позиції. Швидке підвищення податків допомогло б зібрати гроші, але збільшення державного боргу могло б зробити фінансове навантаження менш відчутним.

Спільне запозичення також має власні переваги. Сукупний рівень боргу ЄС нижчий, ніж у США, як і його витрати на запозичення. Наднаціональні емітенти Європи — ЄС, Європейський стабілізаційний механізм та Європейський інвестиційний банк — усі мають рейтинг AAA. Фонд відновлення після пандемії ЄС уперше зробив масштабні загальні запозичення ЄС реальністю. Подальший випуск великих облігацій ЄС для оборони видається можливим. Фонд у розмірі 500 мільярдів євро із дохідністю близько 3% означав би щорічні відсоткові виплати у 15 мільярдів євро.

Загальний борг міг би надати інші переваги. Якщо доступ до коштів стане частиною взаємних зобов'язань, які змушують європейців координувати свої витрати, це може підвищити ефективність військових витрат за рахунок зменшення дублювання військової техніки, об'єднання інвестицій та створення економії за рахунок масштабу. Оскільки всі країни будуть зобов'язані погашати борг, це також може знизити схильність деяких країн до безкоштовного використання оборонних можливостей країн, що швидко розвиваються, на кшталт Польщі.

Зіткнення з компромісами

Проте європейці мають дійти реальних компромісів.

По-перше, витрати на оборону рано чи пізно доведеться фінансувати за рахунок податків. Незалежно від того, чи фінансуватимуться вони шляхом андеррайтингу спільного боргу, чи випускатимуться на національному рівні, гроші зрештою надходитимуть з тієї ж податкової бази, що й інші державні витрати. Європа може полегшити дилему «гармати чи олія», але не уникнути її.

Крім того, якщо ЄС захоче випустити додаткові облігації для оборони, державам-членам доведеться надати нові національні гарантії. Як альтернатива, їм доведеться одноголосно внести поправки у власне рішення ЄС про ресурси — по суті, виділивши більше ресурсів ЄС, щоб гарантувати випуск додаткових боргових зобов'язань ЄС.

Переспрямування існуючих програм видатків ЄС не є рішенням. Бюджет ЄC практично неможливо переглянути політично. Кошти в інших програмах, таких як фонд відновлення після пандемії, не призначені для цієї мети. Щобільше, новий бюджет ЄС набуде чинності лише у 2027 році, того ж року, коли, як очікується, китайські військові будуть готові вторгнутися на Тайвань.

По-друге, якщо держави-члени надаватимуть ЄС більше гарантій для надання кредитів, це створить альтернативу, яка не потребує податкових надходжень, але зрештою виявиться неефективною. Витрати підуть на збільшення запасів військової техніки та особового складу, які в ідеалі Європі ніколи не знадобляться. Таким чином, не буде створено активів, які могли б приносити дохід для погашення боргу. Це робить використання кредитів та залучення приватних інвестицій майже неможливим.

Одним із винятків є надання дешевих кредитів ЄС країнам із високим рівнем заборгованості, які можуть недоінвестувати в оборону через вищі витрати на позики, з якими вони стикаються. Але ця ситуація має лише скромні переваги. Наприклад, частина кредиту у розмірі €300 млрд із фонду відновлення ЄС знизила витрати на позики для держав-членів, які ним скористалися, всього на €6 млрд.

Аналогічно надання державних гарантій оборонним компаніям ЄС може допомогти знизити ризики їх інвестицій у нові виробничі потужності, але лише трохи покращить їхні фінансові результати. Основні клієнти оборонних компаній — уряди. Без попиту, який фінансують реальні державні витрати, вони не зможуть наростити виробництво.

ЄС, попри свої обмежені фінансові ресурси, у минулому часто намагався переконати, що декілька державних гарантій можуть призвести до значних інвестицій. Однак на практиці це не працює. В результаті континенту буде лише гірше від створення «уявних» танків та літаків, заснованих на хибній обіцянці залучити приватні інвестиції.

По-третє, Європа стикається з дилемою між створенням «коаліцій охочих» та використанням уже існуючих механізмів. Один із варіантів — розпочати випуск оборонних облігацій із коаліцією європейських військових держав. В ідеалі до цієї коаліції має увійти Великобританія, але при цьому слід виключити такі країни ЄС, як Угорщина, які можуть підтримати росію, а не захищати сусідні держави.

Цей підхід може допомогти у координації національних витрат, але не підходить для випуску сумісних облігацій. Річ у тім, що тільки існуючі федералізовані структури, як ЄС або Європейський стабілізаційний механізм (ESM), можуть випускати борг від свого імені, і для використання цих структур для випуску оборонних облігацій потрібне одноголосне схвалення всіх країн-членів.

Новий фонд, створений лише декількома країнами, може обійти вето угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, але не гарантує отримання найвищого кредитного рейтингу AAA.

Гарантії для капіталізації фонду можуть бути враховані статистичними органами під час розрахунку рівня боргу країн-учасниць, як це було з попередником Європейського стабілізаційного механізму — Європейським фондом фінансової стабільності. Це означає, що якщо країна-учасник скористається фондом, її борг буде враховано двічі: по-перше, за кредит, який вона має віддати фонду, і по-друге, за (її частку) гарантії для капіталізації спеціального цільового фонду.

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Жорсткі дебати

Найголовніше, лідерам Європи потрібно провести жорсткі дебати про те, на що вони хочуть витратити будь-які нові оборонні гроші, і як їх витратити з сенсом.

Якщо Європа більше займатиметься спільними оборонними закупівлями, їй слід уникати роздачі подачок біднішим регіонам і зосередитися на закупівлі критично важливого військового обладнання, яке принесе користь багатшим західним державам-членам, оскільки саме там перебуває більша частина галузі.

Необхідна також розробка системи управління витратами. В одній лише Франції 10 500 осіб займаються військовими закупівлями, тоді як Європейське оборонне агентство зараз працює лише з 200 такими фахівцями.

Зростання акценту на координації оборонних витрат ЄС у поєднанні з обмеженнями національних бюджетів викликало пошук інших форм фінансування. Оборонні облігації можуть прискорити ремілітаризацію Європи, покращити координацію та створити більше вигод від військових витрат. Але вони — не чарівна паличка. Європі потрібні чесні дебати про компроміси.