Фонд гарантування розпочав ліквідацію Комінвестбанка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації збанкрутілого Комінвестбанку та делегував повноваження ліквідатора банку. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Ліквідація АТ «Комінвестбанк» триватиме протягом трьох років — з 6 лютого 2025 року до 5 лютого 2028 року включно.

Ліквідацію розпочато на підставі рішення Національного банку України від 4 лютого 2025 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Комінвестбанку.

Читайте також: Фонд гарантування передав активи та зобов'язання Комінвестбанку до Асвіо Банку

Інформація про формат та строк прийняття вимог кредиторів буде оприлюднена додатково на вебсайті Фонду та на сторінці ФГВФО в соціальній мережі Facebook.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів від ліквідації та реалізації майна банку.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ «Комінвестбанк» до АТ «Асвіо Банк».

У грудні 2024 року Національний банк України визнав Акціонерне товариство «Комерційний Інвестиційний Банк» неплатоспроможним.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 6 грудня 2024 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ «Комінвестбанк», а 2 січня 2025 року розпочав відшкодування коштів вкладникам банку. 24 січня виплати були призупинені.