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6 грудня 2024, 11:13

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у Комінвестбанк

Розпочато процедуру виведення АТ «Комерційний інвестиційний банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року включно. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування фізичних осіб.

Розпочато процедуру виведення АТ «Комерційний інвестиційний банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року включно.

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Уповноваженою особою Фонду гарантування з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора призначено начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріну Ірину Вікторівну.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення Комінвестбанку до категорії неплатоспроможних.

Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням Комінвестбанку своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

Що буде з вкладниками банку

Кожен вкладник Комінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам Комінвестбанку станом на 21 листопада 2024 року становить 432 млн грн.

Станом на 4 грудня 2024 року обсяг високоліквідних активів банку, ураховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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