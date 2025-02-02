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2 лютого 2025, 9:34

Трамп підписав укази про запровадження мит на товари з Канади, Мексики та Китаю — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю — трьох найбільших торговельних партнерів країни. Про це повідомляє The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю — трьох найбільших торговельних партнерів країни.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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За словами Трампа, це рішення є відповіддю на їхню роль у сприянні нелегальній імміграції та потраплянню наркотиків до США.

Починаючи з вівторка, 4 лютого, американські імпортери сплачуватимуть новий 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики та 10-відсотковий збір на товари з Китаю.

На сьогодні більшість товарів з Канади та Мексики не обкладаються митами завдяки торговій угоді, яку Трамп підписав під час першої каденції. Багато китайських товарів вже обкладаються митами до 25%, і нові тарифи додадуться до цих податків.

Зокрема, енергетичні товари, включаючи нафту з Канади, тепер обкладатимуться 10% митом.

Зазначається, якщо будь-яка з трьох країн відповість власними торговельними заходами, як вони пообіцяли зробити в суботу, Трамп може у відповідь підвищити відповідну тарифну ставку.

«Нація без кордонів — це взагалі не нація. Я більше не дозволю розмивати наш суверенітет, топтати наші закони, ставити під загрозу наших громадян або зневажати наші кордони», — заявив президент США.

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Трамп стверджував, що китайські поставки фентанілу (синтетичний опіоїдний анальгетик) потрапляють до Сполучених Штатів через Мексику та Канаду, оскільки ці дві країни не вміють належним чином охороняти свої кордони.

Він розкритикував уряд Китаю за порушення своїх обіцянок скоротити виробництво фентанілу та звинуватив правлячу Комуністичну партію Китаю в тому, що вона «субсидувала та іншим чином стимулювала» компанії доставляти фентаніл та пов’язані з ним хімічні речовини до США.

Трамп також критикував двох найближчих союзників США за їх роль у сприянні торгівлі наркотиками.

Нездатність Канади вжити більш жорстких заходів проти операцій з фентанілом, за його словами, становить «надзвичайну загрозу» для Сполучених Штатів, тоді як уряд Мексики підтримує зв’язки з наркокартелями.

Нагадаємо

Дональд Трамп підтвердив, що з 1 лютого 2025 року запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, виконавши погрози, озвучені ним кількома тижнями раніше.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд готовий відреагувати на всі сценарії у разі запровадження Трампом мита на експорт до США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
2 лютого 2025, 10:43
#
Бойся рабсія, диви який грізний Трумп
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