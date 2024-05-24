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24 травня 2024, 11:56

Найперша українська криптобіржа Kuna розглядає варіант виходу з ринку

Найперша українська криптовалютна біржа Kuna вивчає варіант продажу свого локального бізнесу й провела перші переговори з потенційними інвесторами. Про це розказав засновник біржі Михайло Чобанян в інтерв'ю Mind.ua.

Найперша українська криптовалютна біржа Kuna вивчає варіант продажу свого локального бізнесу й провела перші переговори з потенційними інвесторами.

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На такий крок біржа вирішила піти через високі ризики на локальному ринку. В Україні немає чинного регулювання криптовалют, а через обмеження НБУ у профільних компаній зникла можливість легально працювати з гривневими картками.

«Після проведення повторного аналізу ринку ми вирішили не запускати в Україні нашу B2B платформу KUNA Pay. Український ринок зараз є дуже ризикованим, багато невизначеності, додатково до цього присутні обмеження від НБУ. Тож ми ухвалили рішення, що розвивати бізнес на українському ринку не будемо взагалі», — сказав Чобанян.

Зараз компанія розглядає чотири варіанти:

  • повний вихід з українського ринку;
  • продаж дочірньої компанії;
  • гібридне партнерство;
  • інтеграція до якогось банку.

Ведуться переговори щодо окремих пропозицій, але поки що без суттєвих результатів, сказав Чобанян.

Kuna планує зосередитися на ринку Євросоюзу, хоч і продовжує обслуговувати велику кількість українських клієнтів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 травня 2024, 13:25
#
Это та, украинская биржа, с юр адресом в Литве, Вильнюс?

… В Україні немає чинного регулювання криптовалют, а через обмеження НБУ у профільних компаній зникла можливість легально працювати з гривневими картками…

Как не стыдно! покидать Родину в такой моммент. да и еще критиковать действия РЕГУЛЯТОРА — НБУ !
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