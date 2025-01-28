В Україні заблокують доступ до криптовалютної біржі KUNA. Про це повідомляє Держспецзв'язку.
28 січня 2025, 13:15
В Україні заблокують доступ до криптобіржі Kuna
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Що відомо
Блокування здійснено на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва за зверненням Бюро економічної безпеки України (БЕБ).
У розпорядженні Держспецзв'язку зазначено, що провайдери повинні обмежити доступ до доменного імені kuna.io та його піддоменів на власних рекурсивних DNS-серверах.
Наразі невідомо, які саме порушення стали підставою для блокування криптобіржі Kuna.
Реакція біржі
- У листі до користувачів засновник біржі Михайло Чобанян зазначив, що більшість провайдерів вже виконали вимогу і це лише питання часу, коли виконають решта операторів зв'язку.
- Він також повідомив, що дізнався інформацію про блокування від користувачів, оскільки на суд, з його слів, представників біржі не запрошували.
- За словами засновника Чобаняна, уся інфраструктура біржі перебуває на хмарних серверах в Європі, тому блокування стосується лише користувачів з України. Наразі представники біржі з'ясовують деталі.
Нагадаємо, що минулого року Чабанян повідомив, що Kuna вивчає варіант продажу свого бізнесу в Україні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 19
ти чи в очі довбишся, чи вже час тобі біноклі твої змінювати, він же тобі написав:«ведь я не пользуюсь вконтакте»
Спробуй прочитати оригінал — може тоді зрозумієш що пастор комуністом не був.
До слова ось нагуглив тобі статтю у Вікі, спробуй — а може раптом мізки спрацюють.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Коли_вони_прийшли…
це теж було п2п, куна ніколи не приймала банківськи перекази для поповнення баланса
з ними куна ніколи не працювала, всі її посередники були просто сервісами переказу грошей з карти на карту
через какое-то время хотел снова, поддержка сказала только p2p
різниця лише в тому що коли послугу поповнення надавав відібраний куною посередник то було мало шансів що він кине чи платіж десь застрягне
Реклама от «Минфин»…
Обратить внимание на комментрии пользователя …италий…)))
Хоть иногда обращай внимание на даты публикаций.
К сведению, по твоей ссылке дата публикации — 25 июня 2021,
а тебя потянуло ссылаться на неё сегодня — 28 января 2025
чим би дитина не тішилася, аби (далі за текстом)
А почитать комментарий наверно не получилось?
Нет? А то что еще в 2021 году «Минфин» рекламировал эту контору, это как?
А то что известный харьковский «эксперт «италий принял активное участие в рекламе этой конторы, нет ничего интересного?
А то что и сейчас «клон» этого италия тоже под этой «новость» оставляет комментарий (только уже другого характера) это не смешно?
…понятно, началось весеннее обострение…
Может за рекламу ВПН никто не платит…