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28 січня 2025, 13:15

В Україні заблокують доступ до криптобіржі Kuna

В Україні заблокують доступ до криптовалютної біржі KUNA. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

В Україні заблокують доступ до криптовалютної біржі KUNA.
Фото KUNA

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Що відомо

Блокування здійснено на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва за зверненням Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

У розпорядженні Держспецзв'язку зазначено, що провайдери повинні обмежити доступ до доменного імені kuna.io та його піддоменів на власних рекурсивних DNS-серверах.

Наразі невідомо, які саме порушення стали підставою для блокування криптобіржі Kuna.

Реакція біржі

  • У листі до користувачів засновник біржі Михайло Чобанян зазначив, що більшість провайдерів вже виконали вимогу і це лише питання часу, коли виконають решта операторів зв'язку.
  • Він також повідомив, що дізнався інформацію про блокування від користувачів, оскільки на суд, з його слів, представників біржі не запрошували.
  • За словами засновника Чобаняна, уся інфраструктура біржі перебуває на хмарних серверах в Європі, тому блокування стосується лише користувачів з України. Наразі представники біржі з'ясовують деталі.

Нагадаємо, що минулого року Чабанян повідомив, що Kuna вивчає варіант продажу свого бізнесу в Україні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 19

+
+15
Три літри
Три літри
28 січня 2025, 13:19
#
Дожилі, укркомнадзор в дії
+
+15
Riojas
Riojas
28 січня 2025, 13:32
#
Когда они заблокировали вконтакте — я молчал, ведь я не пользуюсь вконтакте. Не видно было, куда оно идёт, какой инструментарий и правовой костыль создаётся? На здоровье теперь
+
0
Три літри
Три літри
28 січня 2025, 13:42
#
Бееееедненький, як тобі не вистачає твоїх братів з ВК, ніхто не запитає тебе «почему вы себя бамбите?» та «где ты был восемьлет?»
+
+30
Я_ __
Я_ __
28 січня 2025, 14:28
#
Три літри потужності

ти чи в очі довбишся, чи вже час тобі біноклі твої змінювати, він же тобі написав:«ведь я не пользуюсь вконтакте»

+
0
Три літри
Три літри
28 січня 2025, 14:31
#
Ти схоже три літри тупості бо не зрозумів до кого відносится ця фраза.

Спробуй прочитати оригінал — може тоді зрозумієш що пастор комуністом не був.

До слова ось нагуглив тобі статтю у Вікі, спробуй — а може раптом мізки спрацюють.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Коли_вони_прийшли…
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
28 січня 2025, 13:29
#
Так она уже давно за гривну не пополняется, только p2p или европейские кошельки как и любая другая биржа у нас в стране, а были времена напрямую гривну на баланс закидывал…
+
+15
Три літри
Три літри
28 січня 2025, 13:31
#
а были времена напрямую гривну на баланс закидывал…

це теж було п2п, куна ніколи не приймала банківськи перекази для поповнення баланса
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
28 січня 2025, 13:35
#
Точно помню что напрямую на биржу закинул через какой-то сервис аля liqpay, но всё открывалось через саму биржу, через какое-то время хотел снова, поддержка сказала только p2p
+
0
Три літри
Три літри
28 січня 2025, 13:39
#
liqpay

з ними куна ніколи не працювала, всі її посередники були просто сервісами переказу грошей з карти на карту

через какое-то время хотел снова, поддержка сказала только p2p

різниця лише в тому що коли послугу поповнення надавав відібраний куною посередник то було мало шансів що він кине чи платіж десь застрягне
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 січня 2025, 13:50
#
Https://minfin.com.ua/currency/articles/gde-kupit-bitkoin-5-birzh-na-kotoryh-kriptovalyutu-mozhno-priobresti-za-grivnu/

Реклама от «Минфин»…
Обратить внимание на комментрии пользователя …италий…)))
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
28 січня 2025, 15:11
#
GrugoriyHoland

Хоть иногда обращай внимание на даты публикаций.

К сведению, по твоей ссылке дата публикации — 25 июня 2021,
а тебя потянуло ссылаться на неё сегодня — 28 января 2025
+
0
Три літри
Три літри
28 січня 2025, 15:21
#
Людина загуглила щось про куну на Мінфіні і вихваляєтся що вміє гуглити

чим би дитина не тішилася, аби (далі за текстом)
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 січня 2025, 16:10
#
Да нет, Виталик, просто вспомнил одного «персонажа» с Харькова, тоже Виталий… не знаком, нет?
+
0
Три літри
Три літри
28 січня 2025, 16:11
#
Це все що ти хотів розповісти? Здається тебе ніхто не зрозумів.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 січня 2025, 15:24
#
Да не может быть…
А почитать комментарий наверно не получилось?
Нет? А то что еще в 2021 году «Минфин» рекламировал эту контору, это как?
А то что известный харьковский «эксперт «италий принял активное участие в рекламе этой конторы, нет ничего интересного?
А то что и сейчас «клон» этого италия тоже под этой «новость» оставляет комментарий (только уже другого характера) это не смешно?
…понятно, началось весеннее обострение…
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
28 січня 2025, 13:54
#
Скажите кто-то этим клоунам, что шансы на то, что кто-то знает про крипту, но не знает про ВПН нулевые.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 січня 2025, 15:13
#
Когда рекламируют крипту — о ВПН почему-то забывают написать.
Может за рекламу ВПН никто не платит…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 січня 2025, 16:25
#
Потому что м без ВПН у нас хватает бирж, кошельков и обменников.
+
0
bonv
bonv
28 січня 2025, 14:17
#
Ні про що…
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