В Україні заблокують доступ до криптобіржі Kuna

В Україні заблокують доступ до криптовалютної біржі KUNA. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

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Що відомо

Блокування здійснено на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва за зверненням Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

У розпорядженні Держспецзв'язку зазначено, що провайдери повинні обмежити доступ до доменного імені kuna.io та його піддоменів на власних рекурсивних DNS-серверах.

Наразі невідомо, які саме порушення стали підставою для блокування криптобіржі Kuna.

Реакція біржі

У листі до користувачів засновник біржі Михайло Чобанян зазначив, що більшість провайдерів вже виконали вимогу і це лише питання часу, коли виконають решта операторів зв'язку.

Він також повідомив, що дізнався інформацію про блокування від користувачів, оскільки на суд, з його слів, представників біржі не запрошували.

За словами засновника Чобаняна, уся інфраструктура біржі перебуває на хмарних серверах в Європі, тому блокування стосується лише користувачів з України. Наразі представники біржі з'ясовують деталі.

Нагадаємо, що минулого року Чабанян повідомив, що Kuna вивчає варіант продажу свого бізнесу в Україні.