Власники криптовалют, які не мають документів про придбання своїх активів, можуть зіткнутися з проблемами під час їх легального продажу та виведення коштів. Без підтвердження початкової вартості криптоактивів їх доведеться легалізувати за повною вартістю. Через податкове навантаження частина власників може шукати способи обійти офіційні процедури. На цю проблему звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у дописі на Facebook 25 листопада.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загалом аналітик позитивно оцінює появу нового законодавства для крипторинку. Він вважає, що краще мати такий закон, ніж не мати жодного. Проте однією з головних проблем називає відсутність документів, які підтверджують купівлю біткоїна, стейблкоїнів, альткоїнів та інших криптоактивів.

Шевчишин пояснює ситуацію на прикладі власника 0,5 біткоїна вартістю $30 тис. Якщо людина не має документального підтвердження ціни придбання, для легального виведення активу їй доведеться сплатити близько $3 тис. Аналітик сумнівається, що багато власників погодяться на такі умови. На його думку, офіційно оформлювати активи будуть переважно ті, кому це справді необхідно.

Читайте також: Крипторинок в Україні перевірятимуть на капітал з рф: що змінить новий закон

Окрему проблему він бачить для державних службовців та інших людей, які подають декларації. Наприклад, якщо людина задекларувала криптовалюту на $5 млн, під час її продажу може виникнути потреба підтвердити документами ціну придбання активів або надати відповідні транзакції на біржі. Якщо таких доказів немає, власник може зіткнутися зі значними податковими зобов'язаннями. У своєму прикладі Шевчишин говорить про $500 тис. податків.

На думку аналітика, за таких умов власники криптовалют шукатимуть альтернативні способи проведення операцій. Серед можливих варіантів він називає P2P-розрахунки, нелегальні криптообмінники та схеми, які дають змогу сформувати документальне підтвердження початкової вартості активу.

Зокрема, P2P-операції передбачають домовленості між двома учасниками. Один переказує криптовалюту на гаманець іншого, а розрахунок відбувається окремо. Оплатою можуть бути готівка, гривня, іноземна валюта, золото або товари.

Ще один можливий варіант, про який пише Шевчишин, — використання нелегальних криптообмінників. Він порівнює їх із нелегальними онлайн-казино, які продовжують з'являтися навіть після блокувань. Аналітик також зазначає, що криптовалюти використовують кіберзлочинці для обходу транскордонних обмежень, податкових вимог і контролю державних органів. Водночас кіберфахівці вже можуть відстежувати злочинців і рух коштів через скомпрометовані криптогаманці.

Ще один варіант, який описує Шевчишин, пов'язаний із переміщенням грошей і криптоактивів між регульованим та умовно нерегульованим середовищем. Йдеться про поєднання офіційних операцій через банки та ліцензовані криптобіржі з переказами безпосередньо між криптогаманцями поза біржами. Частина операцій у такому разі відбувається офіційно, щоб продемонструвати їх фіскальним органам, інша — поза регульованою системою.

Також аналітик згадує можливість використання стейблкоїна USDC. За його словами, у Європейському Союзі та Європейській економічній зоні цей актив має статус легального та регульованого криптоактиву.

Окремо Шевчишин звертає увагу на податкові ставки. Навіть пільгові 10% він вважає значним навантаженням для власників криптовалют, а 23% називає надто високою ставкою. Аналітик зауважує, що аналогічне податкове навантаження діє на українському ринку цінних паперів.

Ще один важливий момент стосується часу запровадження пільгового режиму. За словами Шевчишина, до набрання новим законом чинності офіційне оформлення криптоактивів оподатковуватиметься за ставкою 23%. Пільгову ставку 10% планують застосовувати лише після початку дії закону, у 2027 році.

Нагадаємо

Верховна Рада 25 листопада 2026 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 10225-д, який запроваджує правила регулювання ринку криптовалют та оподаткування операцій із віртуальними активами.