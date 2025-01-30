«Укрпошта» хоче викупити акції у міноритаріїв конфіскованого у росіян банку

«Укрпошта» після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам процедуру викупу. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

За його словами, у разі незгоди акціонерів, «Укрпошта» застосує процедуру примусового викупу. Зараз міноритарії володіють близько 12% акцій банку.

«Плануємо консолідувати акції та викупити їх у приватних інвесторів», — розповів Смілянський.

Він вважає, що це коштуватиме компанії кілька десятків мільйонів гривень, і розраховує, що процес триватиме декілька місяців.

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До оцінки поточної капіталізації банку залучать незалежного оцінювача, щоб визначити ринкову ціну пакетів, які належать міноритарним акціонерам.

За словами Смілянського, якщо міноритарії відмовляться від продажу акцій, у «Укрпошти» як у мажоритарного акціонера банку буде можливість ухвалити рішення про збільшення капіталу банку. Тобто, долю міноритарних акціонерів може бути «розмито» до майже 5%, що дасть можливість застосувати процедуру примусового викупу акцій.

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Нагадаємо

Як повідомляв «Мінфін», Кабмін ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) з-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій. Цей крок є частиною плану зі створення поштового банку на базі PINbank.