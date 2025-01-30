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30 січня 2025, 8:24

НБУ: Для передачі акцій PINbank «Укрпошті» потрібен дозвіл регулятора

Створення поштового банку шляхом передачі державній «Укрпошті» контрольного пакета акцій PINbank потребуватиме отримання дозволу від Національного банку України. Про це повідомила пресслужба Нацбанку у відповідь на запит ЕП.

Створення поштового банку шляхом передачі державній «Укрпошті» контрольного пакета акцій PINbank потребуватиме отримання дозволу від Національного банку України.
Фото: depositphotos

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Що кажуть в НБУ

«Відповідно до закону «Про банки та банківську діяльність» набуття істотної участі юридичною чи фізичною особою в банку передбачає дотримання ліцензійних процедур, запроваджених Національним банком.

Зокрема, необхідно повідомити про такі наміри цей банк та НБУ з одночасним поданням повного пакета документів, визначених законом «Про банки» і нормативно-правовими актами НБУ, для погодження набуття істотної участі", — зазначили в Нацбанку.

Водночас там повідомили, що передача акцій PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад і територій дозволу чи окремого погодження від регулятора не потребувала.

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Крім цього у Нацбанку зазначили, що будь-яке збільшення частки держави у банківському секторі потребуватиме погодження регулятором.

«Згідно з вимогами спільної з МВФ програми та відповідно до положень Меморандуму про економічну та фінансову політику, будь-який майбутній перехід права власності на банк, у тому числі після націоналізації під час воєнного стану, повинен відбуватися лише з урахуванням закону „Про банки“ та після офіційного повідомлення, розгляду і схвалення цього процесу Національним банком», — йдеться у відповіді НБУ.

Також у Нацбанку нагадали, що у вересні 2024 року там ініціювали створення нового типу фінансових установ — банків фінансової інклюзії (БФІ). Такими установами могли б стати великі рітейл-мережі або поштові оператори, проте для цього їм необхідно було отримати спеціальну обмежену банківську ліцензію.

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Законопроєкт про запровадження банків фінансової інклюзії не набрав достатньої кількості голосів у парламенті, проте в НБУ сподіваються, що депутати ще повернуться до цієї ідеї у майбутньому.

Нагадаємо

Як повідомляв «Мінфін», Кабмін ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) з-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій. Цей крок є частиною плану зі створення поштового банку на базі PINbank.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
30 січня 2025, 8:52
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НБУ всегда был против, чтобы государственная Укрпочта имела дочерний банк или банковскую лицензию…
Посмотрим, что теперь придумает НБУ, чтобы отказать Укрпочте…
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