Уряд планує виставити на продаж Сенс Банк і частину активів Укрнафти — Свириденко

Україна готова розглядати продаж державного Сенс Банку і приватизацію частки Укрнафти. Про це заявила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Forbes Ukraine.

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За словами Свириденко, цьогоріч на економічний форум в Давос Україна привезла конкретні проєкти.

«Ми готові приватизувати Сенс Банк, а також розглянути можливість продажу частки Укрнафти, яка вкрай потребує модернізації», — зазначила урядовиця.

Вона уточнила, обговорення продажу частини Укрнафти лише розпочалось.

«Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок», — наголосила Свириденко.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голова НБУ Андрій Пишний сподівається, що приватизація Сенс Банку та Укргазбанку відбудеться у 2025 році. За його словами, проведена НБУ оцінка стійкості підтвердила: усі банки перебувають у «нормативній сітці».