Укрнафта купує АЗС Shell в Україні: АМКУ схвалив угоду

Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив придбання державною Укрнафтою мережі АЗС Shell в Україні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Надано дозвіл ПАТ „Укрнафта“ на придбання частки в статутному капіталі ТОВ „Альянс Холдинг“, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ПАТ «Укрнафта», що зокрема є частиною Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання частки 51% у ТОВ «Альянс Холдинг».

«Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що включає в себе 118 працюючих АЗК, а також інше майно. Прибуток, який отримуватиме „Альянс Холдинг“, надходитиме до державного бюджету у вигляді дивідендів», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Shell

Shell входить до ТОП-10 мереж за обсягами продажів в Україні: 118 працюючих автозаправних комплексів, № 9 за реалізацією пального за результатами 9 місяців 2024 року та № 7 за кількістю АЗК, що розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком.

Протягом року буде проведено ребрендинг усіх АЗК. Умови існуючих договорів В2В виконуватимуться у повному обсязі. Також буде збережено персонал компанії — 1550 працівників, які працюють на АЗК та в головному офісі.

Раніше «Мінфін» писав, що Фонд державного майна наприкінці жовтня 2024 року офіційно став власником 49% статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг», яке керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

Ця частка раніше належала росіянину Едуарду Худайнатову, який потрапив під санкції після початку повномасштабної війни.

За рішенням Вищого антикорупційного суду його українські активи, зокрема частка в Альянс Холдингу, були стягнені в дохід держави.

На виконання цього рішення попередніх власників ТОВ «Альянс Холдинг» — Cicerone Holding B.V. і Bogstone Holding B.V. — вивели з переліку засновників компанії, була затверджена нова структура власності:

Shell Overseas Investments B.V. — 51%;

Фонд державного майна України — 49%.

Shell раніше повідомляв, що після початку повномасштабної війни частка Худайнатова в ТОВ «Альянс Холдинг» скоротилася до 2,56%, а непряма частка Shell зросла до 97,44%.

«Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу», — казали в компанії.

Довести це в українському суді Shell не вдалося.