Голова НБУ сподівається продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2025 році

Голова НБУ Андрій Пишний сподівається, що приватизація Сенс Банку та Укргазбанку відбудеться у 2025 році. Про це він розповів в інтерв'ю, передає Інтерфакс-Україна.

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«Сподіваюся, що ухвалений парламентом законопроєкт про приватизацію державних банків все ж таки створюватиме додаткові можливості і простір для діалогу з приватними інвесторами. Відповідно до меморандуму з МВФ Сенс Банк та Укргазбанк — це два пріоритетні банки для початку процесу приватизації із залученням консультанта, який дозволить обрати найкращі варіанти. Тому дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе хороші новини», — сказав Пишний.

Він зазначив, що проведена НБУ оцінка стійкості підтвердила: усі банки перебувають у «нормативній сітці».

«Ми пройшли, як-то кажуть, на м’яких лапах відповідальний етап переходу до нової структури капіталу. Банківська система операційно-прибуткова, нарощує апетит до кредитування. В структурі доходів банків питома вага доходів від кредитування зростає», — додав голова Нацбанку.