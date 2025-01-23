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23 січня 2025, 10:22

Рівень безробіття в Україні на історичному мінімумі: скільки насправді людей не працюють

Роботодавці стверджують про дефіцит кадрів, українці скаржаться, що не можуть знайти хорошу роботу, згідно з офіційними даними, рівень безробіття впав до історичного мінімуму. Скільки в Україні насправді безробітних, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Роботодавці стверджують про дефіцит кадрів, українці скаржаться, що не можуть знайти хорошу роботу, згідно з офіційними даними, рівень безробіття впав до історичного мінімуму.

Якось зовсім непоміченою пройшла новина, що кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2024 року досягла чергового історичного мінімуму — 94,2 тис. осіб.

Із них 80% (75,8 тис. осіб) — жінки.

Нагадаю, зареєстровані безробітні — це особи, які шукають роботу та встали на облік у центрах зайнятості, щоб отримувати виплати з безробіття.

Цей показник і до війни відображав лише приблизно 1/5 реального або фактичного безробіття, вимірюваного держстатом, за методологією Міжнародної організації праці, шляхом опитування домогосподарств.

Насамперед у силу низьких стимулів для реєстрації «на біржі праці» (невеликих виплат, невідповідності запропонованої роботи кваліфікації безробітного, бюрократичної тяганини тощо).

З початком війни, виїзду частини громадян за кордон і посилення військового обліку — кількість зареєстрованих безробітних, здебільшого чоловіків, почала різко скорочуватись, обумовлюючи «жіноче обличчя» зареєстрованого безробіття.

Звісно, всі ці тенденції є далекими від реального життя, де, за різними оцінками, (НБУ/уряд) фактичний рівень безробіття складає 14−18% (як відсоток від економічно активного населення).

А реальна кількість безробітних сягає 1,8−2,2 млн осіб. Тобто у 20 разів є більшою за зареєстроване безробіття.

Читайте також: Половина працюючих українців планують змінити роботу у 2025 році: що на них чекає на ринку праці

Парадокс в тому, що високе безробіття співіснує зі значним дефіцитом професійних кадрів, як випливає із опитувань бізнесу та темпів зростання офіційних зарплат.

Це свідчить про глибокі диспропорції на ринку праці та високе структурне безробіття, обумовлене змінами у структурі економіки та потоками міграції через війну.

Автор:
Гетманцев Данило
голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило
Верховна Рада
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
23 січня 2025, 10:31
#
Кількість населення «на історичному мінімумі»…
площа країни «на історичному мінімумі»…
народжуваність «на історичному мінімумі»…
рівень доходів «на історичному мінімумі»…

смертність і корупція «на історичному максимумі»…

дякуємо, дуже дякуємо…
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