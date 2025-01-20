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20 січня 2025, 15:15

Рівень офіційного безробіття впав до історичного мінімуму

Рівень офіційного безробіття в Україні ще більше скоротився за останній рік та впав до історичного мінімуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

Рівень офіційного безробіття в Україні ще більше скоротився за останній рік та впав до історичного мінімуму.
Фото Pixabay

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Що відомо

За даними статистики, у грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисяч, серед яких 75,8 тисячі — жінки. Рік тому було 96,1 тисяч безробітних.

Потреба роботодавців у працівниках становить 46,7 тисяч, що вище, ніж рік тому (32,4 тисяч).

Прогнози

За прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні у 2024 році становитиме 14,2% (тобто близько 2 млн українців шукатимуть роботу), у 2025 році — 11,6%, у 2026 році — 10,6%.

Рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення.

Він визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи, зазначили в НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+40
godvinik
godvinik
20 січня 2025, 15:36
#
Одна суцільна брехня повсюди
+
+13
Loginnnnn
Loginnnnn
20 січня 2025, 15:44
#
Это те кто пошел и зарегистрировался в службе занятости, из мужиков там разве что полностью непригодные
+
+12
Strain
Strain
20 січня 2025, 16:26
#
Когда все у кого нет работы выезжают за границу или пошли воевать — само собой уровень безработицы падает. Потому что банально некому работать.
Это рационально сравнивать только с текущим дефицитом кадров.
А еще нужно смотреть сколько бизнеса схлопнулось.

Это как с долларами в ссср. Курс отличный, а купить невозможно.
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