Рівень офіційного безробіття впав до історичного мінімуму

Рівень офіційного безробіття в Україні ще більше скоротився за останній рік та впав до історичного мінімуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ .

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Що відомо

За даними статистики, у грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисяч, серед яких 75,8 тисячі — жінки. Рік тому було 96,1 тисяч безробітних.

Потреба роботодавців у працівниках становить 46,7 тисяч, що вище, ніж рік тому (32,4 тисяч).

Прогнози

За прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні у 2024 році становитиме 14,2% (тобто близько 2 млн українців шукатимуть роботу), у 2025 році — 11,6%, у 2026 році — 10,6%.

Рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення.

Він визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи, зазначили в НБУ.