«Автоцивілка» зросла: Страховики підвищили вартість полісів на 70-100%

Ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (« автоцивілка », ОСЦПВ) після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%. Про це свідчать дані опитування страхових компаній, передає Інтерфакс-Україна.

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Які цінники виставили страховики

У НАСК «Оранта» повідомили, що вартість «автоцивілки» як у компанії, так і загалом на ринку зросла в середньому на 80−90% порівняно з попереднім роком. Однак, якщо врахувати поліси з нульовою франшизою, то підвищення страхових платежів становить приблизно 50%.

У СК «Європейський страховий альянс» вартість «автоцивілки» збільшилася від 70% до 110% і визначається залежно від типу автомобіля та місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу.

У СК VUSO це зростання становило 80−100%, що зумовлено вагомими змінами в умовах страхування, зокрема значним підвищенням страхових лімітів на виплати потерпілим.

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В СК «Експрес Страхування» зазначили, що вартість їхніх полісів «автоцивілки» зросла в середньому на 70−75%, що зумовлено новими вимогами законодавства, які передбачають збільшення страхових сум за життям і здоров'ям — з 320 тис. до 500 тис. грн, за майном — зі 160 тис. грн до 250 тис. грн, скасування врахування зносу для ремонту авто, франшизи та ліміту за європротоколом.

Що стосується середньої ціни на цю страховку, то в СК «Експрес Страхування» для легкових авто з об'ємом двигуна до 1600 куб. см ціна полісів «автоцивілки» коливається в межах 2200−5600 грн.

У СК ARX вартість «автоцивілки» для автомобіля В1 1988 року випуску, Київ, вік власника 50−55 років, становить 3 243 грн (мінімальна), а для автомобіля В4 2020 року випуску, Київ, вік власника 18−22 років, — 12 771 грн (максимальна).

Згідно з даними СК VUSO, у них середня вартість поліса «автоцивілки» на сьогодні становить близько 4000 грн. Щодо мінімальної ціни, то вона становить 500 грн для транспортного засобу типу «мотоцикл» і 50 000 грн — для автобуса, зареєстрованого в Києві.

Що впливає на вартість

Відповідаючи на запитання, що найбільше впливає на ціну, всі компанії зазначили, що це:

тип транспортного засобу (легкове авто, електрокар, вантажний, автобус тощо),

його підтип (об'єм двигуна, вантажопідйомність),

сфера використання (надання платних послуг з перевезення чи ні),

термін дії договору страхування,

чи має страхувальник право на пільгу.

Окрім того, важливим фактором є регіон експлуатації транспортного засобу: в містах з високою інтенсивністю дорожнього руху, таких як Київ, премії значно вищі, ніж у більш спокійних регіонах.

Також зараз страховики почали більш активно враховувати вік і стаж водіїв, допущених до керування транспортом, характер експлуатації авто.