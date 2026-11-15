Паніка вщухає, населення знову розпродає валюту — експерт

Панічні настрої на готівковому валютному ринку України поступово згасають, однак загальний дефіцит валюти знову наближається до історичних максимумів. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у тижневому огляді валютного ринку за 9−12 листопада.

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За його даними, основний тиск перемістився на міжбанк: пропозиція доларів скорочується, тоді як попит залишається високим. У таких умовах Національний банк продовжує активно продавати валюту для балансування ринку.

Дефіцит валюти на міжбанку збільшився

Тиск на валютний ринок посилюється через погіршення зовнішньоторговельного балансу. За оперативними даними митниці, у жовтні 2026 року порівняно з вереснем експорт скоротився на 6,7%, тоді як імпорт зріс на 3,4%. У результаті дефіцит торгівлі досяг $6,3 млрд — це історичний максимум і на 8,6% більше, ніж місяцем раніше.

Протягом тижня активність на міжбанківському ринку була нижчою, зокрема через вихідний день у США 11 листопада. Водночас співвідношення попиту та пропозиції погіршилося.

Середньоденна пропозиція валюти зменшилася на 9,9% — до $210,1 млн. Попит скоротився лише на 0,6% — до $449,8 млн. Унаслідок цього середньоденний дефіцит на міжбанку зріс на 9,3% і становив $239,6 млн.

На готівковому ринку паніка поступово відступає

На відміну від міжбанку, на готівковому ринку з'явилися ознаки стабілізації. Населення почало активніше продавати валюту: середньоденний обсяг продажу зріс на 7,5% — до $52,1 млн.

Купівля доларів залишається високою, хоча й дещо зменшилася — на 0,3%, до $124,1 млн на добу. Відповідно, дефіцит готівкової валюти скоротився на 5,4% — до $72,1 млн на день.

Попри позитивну динаміку, це все ще другий за величиною показник дефіциту в історії. Тобто напруга на готівковому ринку знижується, але проблема нестачі валюти повністю не зникла.

Стабілізуються й безготівкові операції населення. Їхній середньоденний дефіцит скоротився більш ніж утричі — до $16 млн.

НБУ продав понад $1,78 млрд за тиждень

Загальний середньоденний дефіцит валюти на ринку зріс на 5,5% порівняно з попереднім тижнем і досяг $311,7 млн. Це знову наближається до історичних максимумів.

Важлива особливість нинішньої ситуації полягає в тому, що дефіцит збільшується передусім на міжбанку, а не на готівковому ринку. Саме тому зниження панічних настроїв серед населення поки не означає загального поліпшення валютного балансу.

Для покриття нестачі валюти НБУ продовжує масштабні інтервенції. За тиждень регулятор продав $1,78 млрд, або в середньому $356,9 млн на день. Це вже третій тиждень поспіль, коли обсяги валютних інтервенцій залишаються на надзвичайно високому рівні.

Можливість підтримувати гривню значною мірою залежить від надходження міжнародної фінансової допомоги, яка поповнює міжнародні резерви України.

Що буде з курсом долара та євро 16−21 листопада

За прогнозом автора огляду, попит на валюту найближчим часом не знижуватиметься настільки швидко, як хотілося б регулятору. Одним із чинників залишається значна різниця між курсами в різних сегментах ринку: близько 45,50 грн за долар на міжбанку, 46 грн у банках і 46,30 грн в обмінниках.

Водночас ситуація на готівковому ринку може поступово поліпшуватися. Частина населення вже використала гривневі заощадження для купівлі валюти, тому чистий попит поступово відступає. Додаткову пропозицію валюти на міжбанку може забезпечити податковий період, коли експортери продають валютну виручку для сплати податків.

Після 20 листопада на міжбанківський попит може впливати сезон розпродажів на маркетплейсах — Чорна п'ятниця та Кіберпонеділок. Водночас населення, за оцінкою автора, до початку розпродажів може стримувати валютні покупки, а активніше витрачати кошти наприкінці місяця — 26−28 листопада.

Ключовим чинником курсової стабільності залишається міжнародна допомога. НБУ прогнозує, що до кінця 2026 року міжнародні резерви можуть сягнути $62,8 млрд. За розрахунками автора огляду, для цього за умови щомісячних інтервенцій на $5,5 млрд і витрат близько $0,5 млрд на боргові зобов'язання Україні потрібно отримати майже $25,5 млрд зовнішньої допомоги до кінця року. Водночас автор очікує надходження близько $15,5 млрд, вважаючи, що й цієї суми буде достатньо для підтримки курсу гривні.

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Прогноз курсів валют

На 16−21 листопада прогнозуються такі діапазони:

Долар на міжбанку: 45,30−45,75 грн.

Долар у готівкових касах банків: 45,70−46,15 грн.

Євро на міжбанку: 50,00−50,75 грн.

Євро на готівковому ринку: 50,75−51,50 грн.

Долар, за оцінкою автора, залишатиметься під контролем НБУ. Суттєво змінити ситуацію може подальше падіння пари EUR/USD на міжнародному ринку. У такому разі регулятору доведеться коригувати курс євро, що може вплинути й на вартість долара в гривні. Однак різких змін протягом прогнозованого тижня автор не очікує.

Євро залишатиметься залежним від динаміки пари EUR/USD. Зокрема, прогнозується, що його курс не опуститься нижче 50 грн на міжбанку та 50,50 грн на готівковому ринку.

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