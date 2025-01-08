Прибутки банків, гривня продовжує падати: головне за середу

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому. Рейтинг очолює державний Приватбанк, який заробив 56,314 млрд гривень.

Податок на прибуток: Банки заплатять 44,52 мільярда за неповний 2024 рік

44,52 млрд грн податку на прибуток заплатять українські банки за 11 місяців 2024 року за даними Нацбанку. Це вже в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року. З них рекордні 7,05 млрд грн зобовʼязань припадають на листопад 2024 року — після підвищення податків з 25% до 50%.

НБУ спростував інформацію про блокування рахунків за часте зняття готівки

Національний банк спростував недостовірну інформацію про можливе блокування банківських рахунків українців за часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

Гривня оновила історичний мінімум