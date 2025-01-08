Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому. Про це йдеться в даних НБУ.
8 січня 2025, 11:07
Нацбанк назвав 10 найприбутковіших банків за 11 місяців 2024 року
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Хто очолив рейтинг
Рейтинг очолює державний Приватбанк, який заробив 56,314 млрд гривень.
На другому місці державний Ощадбанк (12,861 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 6,952 млрд гривень.
Далі йдуть державний Укрексімбанк — 6,029 млрд гривень і банк іноземної банківської групи Кред Агріколь Банк — 5,925 млрд гривень.
Топ-10 банків
|Банк
|Прибуток, млрд грн
|Приватбанк
|56,314
|Ощадбанк
|12,861
|Райффайзен Банк
|6,952
|Укрексімбанк
|6,029
|Креді Агріколь
|5,925
|ПУМБ
|5,864
|Універсал Банк
|5,463
|Укргазбанк
|5,037
|Сітібанк
|4,535
|Укрсиббанк
|4,136
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За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 388 млн гривень.
Джерело: Мінфін
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