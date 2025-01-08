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8 січня 2025, 11:07

Нацбанк назвав 10 найприбутковіших банків за 11 місяців 2024 року

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому. Про це йдеться в даних НБУ.

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування.

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Хто очолив рейтинг

Рейтинг очолює державний Приватбанк, який заробив 56,314 млрд гривень.

На другому місці державний Ощадбанк (12,861 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 6,952 млрд гривень.

Далі йдуть державний Укрексімбанк — 6,029 млрд гривень і банк іноземної банківської групи Кред Агріколь Банк — 5,925 млрд гривень.

Топ-10 банків

Банк Прибуток, млрд грн
Приватбанк 56,314
Ощадбанк 12,861
Райффайзен Банк 6,952
Укрексімбанк 6,029
Креді Агріколь 5,925
ПУМБ 5,864
Універсал Банк 5,463
Укргазбанк 5,037
Сітібанк 4,535
Укрсиббанк 4,136

Читайте також: Податок на прибуток: Банки заплатять 44,52 мільярда за неповний 2024 рік

За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 388 млн гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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MAXAOH
MAXAOH
8 січня 2025, 12:14
#
Хорошо Коломойский в своё время поработал!
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