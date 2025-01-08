НБУ спростував інформацію про блокування рахунків за часте зняття готівки

Національний банк спростував недостовірну інформацію про можливе блокування банківських рахунків українців за часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Медіа посилаються на „рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні“, не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!» — йдеться у повідомленні.

У НБУ пояснили, що банки, платіжні та фінансові установи здійснюють перевірку клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.