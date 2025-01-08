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8 січня 2025, 13:22

НБУ спростував інформацію про блокування рахунків за часте зняття готівки

Національний банк спростував недостовірну інформацію про можливе блокування банківських рахунків українців за часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк спростував недостовірну інформацію про можливе блокування банківських рахунків українців за часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.
Фото: pixabay.com

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«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Медіа посилаються на „рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні“, не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!» — йдеться у повідомленні.

У НБУ пояснили, що банки, платіжні та фінансові установи здійснюють перевірку клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+135
Я_ __
Я_ __
8 січня 2025, 13:39
#
Ну, що тут сказати, звісно ми «віримо», так само як «віримо» в те, коли «проводяться перевірки» після того як тцкашник, ой, тобто «особа схожа на працівника тцк» забиває до смерті цивільного (Суми), після того як «проводять перевірку, щодо скоєння особами схожими на поліцейських та працівників тцк в формі застосування газу направленого в салон зачиненого автомобіля всередині котрого знаходилися цивільні та підпалення цього феєрверку щастя», звісно, ми ВІРИМО марафону і заявам влади, якщо кажуть що сам головую 7 разів вдарився об підлогу, бо до цього раптом в будівлі тцк випив залпом пляшку горілки, то ми віримо, якщо поліція ламає ноги (Полтава) і каже, що просто людина «була в розшуку», то звісно ми віримо, правда пану «яйця по 17ть» чомусь ногу не зламали, да і винних у витратах в розмірі 40 мільярдів грн на прострочені 120 мм і 82 мм міни для ЗСУ досі не притягнули до відповідальності і вже забувають цю ситуацію, але так, звісно ми всі «віримо» в те що потужна влада каже людям :)
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0
Pumbovik
Pumbovik
8 січня 2025, 14:42
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В финмониторинге есть понятие «обготівкування коштів» как например сбросили на фопа деньги, он их сразу бежит снимать, т. е. это нетипичная операция для обычного клиента, ну и потом дело этого клиента уже попадает на стол сотрудников финмона, так что говорить одно как обычно, а в реальность другая
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
8 січня 2025, 14:46
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Клиенто то часто сбрасывает деньги под какую то операцию , не для того чтоб деньги лежали на счету и радовали цифрой .
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0
SamBB
SamBB
8 січня 2025, 15:16
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Чому це нетипова операція? Знімав та знімаю на ФОПі кеш без проблем. По ФОПу банк якраз саме менше домахується бо всі доходи отримані на рахунок ФОП попадають під декларування. А далі проблеми людини як використати ці кошти.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 січня 2025, 15:29
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.. ми ВІРИМО гімномарафону …
Ура, вот и есть теперь то чему или кому можно верить!!!
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