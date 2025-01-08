Податок на прибуток: Банки заплатять 44,52 мільярда за неповний 2024 рік

44,52 млрд грн податку на прибуток заплатять українські банки за 11 місяців 2024 року за даними Нацбанку . Це вже в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року. З них рекордні 7,05 млрд грн зобовʼязань припадають на листопад 2024 року — після підвищення податків з 25% до 50%, пише Опендатабот.

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Сплата податків банками

Понад 44,5 млрд грн податку на прибуток мають сплатити 62 українські банки за неповний 2024 рік. Це вже в 1,7 разів більше, ніж за той самий період 2023 року. Нагадаємо, що торік податок для банків так само було збільшено в останньому кварталі.

Найбільшу наразі суму податків за рік банки сплатили у листопаді: 7,05 млрд грн. Більша частина з них — 4,47 млрд грн, або 63% — припадає на банки з іноземним капіталом.

Загалом прибуток банків до сплати податків склав 175,6 млрд грн. Це на 12% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

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11 банків зазнали збитків на 388 млн грн. Наразі 18% українських банків є збитковими.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 117,63 млрд грн прибутку отримали 62 українських банків після сплати податків за 9 місяців 2024 року, за даними НБУ.