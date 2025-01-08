Національний банк України встановив на завтра, 9 січня, офіційний курс гривні на рівні 42,2361 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.
8 січня 2025, 16:23
Гривня оновила історичний мінімум
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Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 8 січня, коли курс національної валюти опустився до 42,2297 грн/$.
Нацбанк на 9 січня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,42 грн (на 8 січня курс було встановлено на рівні 43,87 грн). Європейська валюта подешевшала на 45 копійок.
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Джерело: Мінфін
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