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20 грудня 2024, 12:39

Унаслідок кібератаки витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено — Стефанішина

Унаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Міністерства юстиції, що обслуговує державні реєстри, витоку персональних даних не підтверджено. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Унаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Міністерства юстиції, що обслуговує державні реєстри, витоку персональних даних не підтверджено.
Фото: facebook.com/olga.kravets

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«Я перед пресконференцією отримала інформацію від голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується», — сказала Стефанішина на пресконференції в п'ятницю в Києві.

Водночас в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов заявив, що Служба поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

«Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо вам всю інформацію», — додав він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

За словами Стафанішиної, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

В першу чергу будуть відновлені:

  • Державний реєстр актів цивильного стану громадян.
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  • Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+90
Riojas
Riojas
20 грудня 2024, 12:40
#
Выложены же скриншоты баз, которые утекли.
+
+65
Exba
Exba
20 грудня 2024, 12:50
#
То всё ИПСО, верьте официальному источнику). «Мы, русские, друг друга не обманываем» ©
+
+15
asdf2024
asdf2024
20 грудня 2024, 13:12
#
Ахахах прочитал голосом из фильма)))
+
+81
Silumin
Silumin
20 грудня 2024, 13:11
#
Послідовність офіційних заяв
1. Реєстри не працюють через планове оновлення, завтра доступ відновиться.
2. Трапився невеликий збій, ситуація під контролем, не треба панікувати.
3. Всі розповіді про російську атаку — це вороже ІПСО, вірте лише офіційній інформації.
4. Так, москалі змогли видалити дані, але ми їх відновимо з бекапів, почекайте пару тижнів.
5. А, москалі знищили і бекапи також, але самі дані скопіювати не встигли.
===ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ===
6. Так, москалі скопіювали частину даних, але не всі.
7. Все-таки москалі отримали всі дані, але у цьому немає нічого страшного.
8. Ми скоро відновимо всі записи вручну, почекайте ще два-три місяці, максимум п'ять. А до тих пір бронювання через Дію вважатиметься недійсним, тому всі заброньовані після зустрічі з ТЦК вриваються до чергової штурмової бригади.
+
0
Riojas
Riojas
20 грудня 2024, 15:02
#
Пункт 80. Создание реестра всех военнообязанных Украины с контактными данными, статусом УБД и участием в конкретных боевых действиях было так себе идеей.
+
+78
nitrolog
nitrolog
20 грудня 2024, 12:45
#
Ахахахаааа, ну такі заяви на марафоні заходять, але ж не всі такі тут без мізків
тобто хакери змогли пройтись по всій інфрі, потім перелізли на іншу інфру, а даних не забрали, для кого ці макарони? Для бабусь?
+
+45
Три літри
Три літри
20 грудня 2024, 12:50
#
Смішно. Рівень Дизель шоу, я навіть посміхнувся трохи.
+
+39
Sarevok
Sarevok
20 грудня 2024, 13:05
#
Вірю, я повірив.
+
+15
asdf2024
asdf2024
20 грудня 2024, 13:10
#
От советского информ бюро© Уже так заврались …
+
+45
Я_ __
Я_ __
20 грудня 2024, 13:46
#
Грабіжник здійснив взлом, походив по квартирі і втік, нічого не взявши, просто любить взламувати замки, віримо, адже все потужно! Скоро і інфляція буде на рівні США і ЄС в найкращі часи, потужне зростання економіки більше ніж економічне диво Китаю, а ще будемо потужно колонізувати Сатурн, шоб все було потужно!
+
+15
financialGenius
financialGenius
20 грудня 2024, 14:10
#
Верим верим … Как и в шашлыки в мае … Вам не смешно такую ересть нести то ??? Вы как двоишники в младших классах , натворили херни и думае все такие тупые как вы и придумываете еще большие сказки …
+
0
Mini Mi
Mini Mi
20 грудня 2024, 14:20
#
Ну аудитория телемарафона поверит
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