Унаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Міністерства юстиції, що обслуговує державні реєстри, витоку персональних даних не підтверджено. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Унаслідок кібератаки витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено — Стефанішина
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«Я перед пресконференцією отримала інформацію від голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується», — сказала Стефанішина на пресконференції в п'ятницю в Києві.
Водночас в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов заявив, що Служба поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.
«Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо вам всю інформацію», — додав він.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
За словами Стафанішиної, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.
В першу чергу будуть відновлені:
- Державний реєстр актів цивильного стану громадян.
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Коментарі - 12
1. Реєстри не працюють через планове оновлення, завтра доступ відновиться.
2. Трапився невеликий збій, ситуація під контролем, не треба панікувати.
3. Всі розповіді про російську атаку — це вороже ІПСО, вірте лише офіційній інформації.
4. Так, москалі змогли видалити дані, але ми їх відновимо з бекапів, почекайте пару тижнів.
5. А, москалі знищили і бекапи також, але самі дані скопіювати не встигли.
===ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ===
6. Так, москалі скопіювали частину даних, але не всі.
7. Все-таки москалі отримали всі дані, але у цьому немає нічого страшного.
8. Ми скоро відновимо всі записи вручну, почекайте ще два-три місяці, максимум п'ять. А до тих пір бронювання через Дію вважатиметься недійсним, тому всі заброньовані після зустрічі з ТЦК вриваються до чергової штурмової бригади.
тобто хакери змогли пройтись по всій інфрі, потім перелізли на іншу інфру, а даних не забрали, для кого ці макарони? Для бабусь?