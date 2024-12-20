Унаслідок кібератаки витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено — Стефанішина

Унаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Міністерства юстиції, що обслуговує державні реєстри, витоку персональних даних не підтверджено. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Я перед пресконференцією отримала інформацію від голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується», — сказала Стефанішина на пресконференції в п'ятницю в Києві.

Водночас в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов заявив, що Служба поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

«Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо вам всю інформацію», — додав він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

За словами Стафанішиної, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

В першу чергу будуть відновлені: