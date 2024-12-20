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20 грудня 2024, 16:01

Масштабна кібератака на держреєстри: Всі дані збережені та будуть відновлені

Вчора, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. При цьому всі дані збережені та будуть відновлені. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

Вчора, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України.
Фото: facebook.com/minjust.official

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Вона зазначила, що насамперед, Мін'юст відновить Єдиний реєстр довіреностей, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік даних та мінімізувати негативний вплив внаслідок потенційних неправомірних нотаріальних дій.

Надалі у пріоритеті відновлення Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Читайте також: Наймасштабніша кібератака на держреєстри України: скільки займе відновлення

«Я прошу громадян проявити певне терпіння. Ми також розгорнули відповідні спроможності системи безоплатної правничої допомоги. Усі, хто потребуватиме додаткової інформації чи матиме запитання, на які не знайдеться відповідей на офіційних ресурсах Міністерства юстиції та суміжних служб, можуть звернутися на гарячу лінію безоплатної правничої допомоги.

Там громадянам нададуть правову допомогу, роз’яснення та сприятимуть у вирішенні будь-яких питань, що виникатимуть до повного відновлення роботи державних реєстрів", — наголосила Стефанішина.

Читайте також: Унаслідок кібератаки витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено — Стефанішина

Що кажуть у СБУ

Т.в.о. керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов повідомив про те, що з перших хвилин кібератаки Департамент кібербезпеки Служби безпеки України включився в роботу.

Він зазначив, що СБУ проводить комплексні заходи за трьома напрямами:

  • відбиття кібератаки;
  • відновлення працездатності інфраструктури та подолання наслідків;
  • документування цієї кібератаки як злочину.

За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за низкою статей Кримінального кодексу України, у тому числі за статтею 438 «порушення законів та звичаїв війни».

Головною версією, яку розглядає СБУ, є причетність російських спецслужб до здійсненої атаки, зокрема гру гш рф.

Щодо потенційного витоку даних та отримання них ворогом співробітник спецслужби поінформував, що допоки триває розслідування. Крім того, він повідомив, що СБУ на постійній основі надає рекомендації і технічну допомогу на запити відповідних установ та органів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+41
Turbo Apricot
Turbo Apricot
20 грудня 2024, 16:23
#
Всі дані збереженні та захищені вірю потужним менеджерам і телемарафону
+
0
Bitcoin
Bitcoin
20 грудня 2024, 16:26
#
Bla bla bla
+
0
asdf2024
asdf2024
20 грудня 2024, 16:34
#
Бгы И.о. руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев сообщил о том, что с первых минут кибератаки Департамент кибербезопасности Службы безопасности Украины включился в работу
+
+15
neverice
neverice
20 грудня 2024, 18:00
#
Якраз всі матимуть змогу згадати, як це було без цифрових сервісів. Походити по кабінетикам, віднести папірці, зібрати ксерокопії, почекати якихось 30 робочих днів. Зате надійно, не зламати.
+
0
AllexL
AllexL
20 грудня 2024, 18:21
#
Ага, купа архивів на Донбасі в «надійному» паперовому вигляді втрачена або знищена :(
Вихід десь посередені - дублювання цифри папером с blockchain міткою
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
20 грудня 2024, 18:34
#
Будуть відновлені, але з деякими «неточностями»:)
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0
Ranet
Ranet
20 грудня 2024, 18:40
#
Зато, появится новый реестр избирателей.
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0
Три літри
Три літри
20 грудня 2024, 18:55
#
При цьому всі дані збережені та будуть відновлені.

Якби це було так це б не вимагало тижднів на віднвдення. Має бути принаймі копія за вчора. Відновлення з такої копії це справа годин.
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