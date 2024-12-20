Масштабна кібератака на держреєстри: Всі дані збережені та будуть відновлені

Вчора, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. При цьому всі дані збережені та будуть відновлені. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

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Вона зазначила, що насамперед, Мін'юст відновить Єдиний реєстр довіреностей, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік даних та мінімізувати негативний вплив внаслідок потенційних неправомірних нотаріальних дій.

Надалі у пріоритеті відновлення Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

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«Я прошу громадян проявити певне терпіння. Ми також розгорнули відповідні спроможності системи безоплатної правничої допомоги. Усі, хто потребуватиме додаткової інформації чи матиме запитання, на які не знайдеться відповідей на офіційних ресурсах Міністерства юстиції та суміжних служб, можуть звернутися на гарячу лінію безоплатної правничої допомоги.

Там громадянам нададуть правову допомогу, роз’яснення та сприятимуть у вирішенні будь-яких питань, що виникатимуть до повного відновлення роботи державних реєстрів", — наголосила Стефанішина.

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Що кажуть у СБУ

Т.в.о. керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов повідомив про те, що з перших хвилин кібератаки Департамент кібербезпеки Служби безпеки України включився в роботу.

Він зазначив, що СБУ проводить комплексні заходи за трьома напрямами:

відбиття кібератаки;

відновлення працездатності інфраструктури та подолання наслідків;

документування цієї кібератаки як злочину.

За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за низкою статей Кримінального кодексу України, у тому числі за статтею 438 «порушення законів та звичаїв війни».

Головною версією, яку розглядає СБУ, є причетність російських спецслужб до здійсненої атаки, зокрема гру гш рф.

Щодо потенційного витоку даних та отримання них ворогом співробітник спецслужби поінформував, що допоки триває розслідування. Крім того, він повідомив, що СБУ на постійній основі надає рекомендації і технічну допомогу на запити відповідних установ та органів.