27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом. Причина — підвищення податків

27% або ж 8621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2297 або ж 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6324 учасника зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році. Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

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В чому причина

Більш ніж половина з тих, хто планує закриття — а саме 62% — прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі. Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе.

Найбільше опитаних ФОПів працює у рітейлі (роздрібна торгівля) — 24,6%, ще 21% — в ІТ.

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З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання Президентом закону та до 17 грудня.

За цей саме період відкрилося у 2,2 рази менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нових ФОи припадав лише 1, що закривався.

Як проводилося дослідження

Опендатабот провів масштабне опитування українських підприємців, аби дізнатися плани малого та середнього бізнесу на найближче майбутнє. В дослідженні взяли участь 31 694 респонденти, які зазначили, що працюють як ФОПи.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», раніше Опендатабот заявив, що понад 22 000 ФОПів закрили бізнес після підписання президентом Зеленським закону про підвищення податків. Від початку року закрилися 254 288 підприємців. Найбільше закриттів зафіксовано в березні — 28 690.