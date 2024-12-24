27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом. Причина — підвищення податків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 грудня 2024, 10:02

27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом. Причина — підвищення податків

27% або ж 8621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2297 або ж 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6324 учасника зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році. Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

27% або ж 8621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2297 або ж 7% планували закритися цьогоріч.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В чому причина

Більш ніж половина з тих, хто планує закриття — а саме 62% — прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі. Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе.

Найбільше опитаних ФОПів працює у рітейлі (роздрібна торгівля) — 24,6%, ще 21% — в ІТ.

Читайте: Гетманцев спростував масове закриття ФОПів. Радить ЗМІ корегувати заголовки

З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання Президентом закону та до 17 грудня.

За цей саме період відкрилося у 2,2 рази менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нових ФОи припадав лише 1, що закривався.

Як проводилося дослідження

Опендатабот провів масштабне опитування українських підприємців, аби дізнатися плани малого та середнього бізнесу на найближче майбутнє. В дослідженні взяли участь 31 694 респонденти, які зазначили, що працюють як ФОПи.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», раніше Опендатабот заявив, що понад 22 000 ФОПів закрили бізнес після підписання президентом Зеленським закону про підвищення податків. Від початку року закрилися 254 288 підприємців. Найбільше закриттів зафіксовано в березні — 28 690.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+67
asdf2024
asdf2024
24 грудня 2024, 10:28
#
Да уж эта власть лучше путина уничтожает страну.С другой стороны мы её сам ивыбрали заслужили.Слава Зеленскому.
+
+90
san4os
san4os
24 грудня 2024, 10:47
#
Хватить гімно кидати на вентилятор! Все нормально. Якщо для ФОП сплата 800грн військового збору це вже серйозна причина щоб закриватися, то такий ФОП не приносить користі ні своїй сімї, ні державі. Хай закривається!

Середня з/п — біля 20тис. грн. Якщо ФОП заробляє чистими щомісяця цю середню з/п чи в рази більше, то йому не буде великої проблеми заплатити ці 800грн податку. А якщо це ФОП — здоровий мужик, який торгує на базарі батарейками на столі розміром 60×90см, і при цьому заробляє 12 тисяч грн в місяць і платить 302грн єдиного податку на першій групі - то хай закривається! І для нього і для держави та суспільства буде краще коли піде на завод працювати за з/п 20тис грн і вище…


+
+15
invaderzim8
invaderzim8
24 грудня 2024, 11:34
#
Я зарабатываю больше 100к и ни копейки не собираюсь платить государству, я кроме своих родителей никому ничего не должен.
+
0
BobKickass
BobKickass
24 грудня 2024, 11:41
#
и ни копейки не собираюсь платить государству

А що у нас айті почали готівкою платити? =) Чи ваше «государство» вже не Україна?

Всіх нас обскубуть, скільки не будете верещати що не заплатите.
+
+15
invaderzim8
invaderzim8
24 грудня 2024, 11:48
#
Регистрацию фоп в польше или армении с выводом в крипту никто не отменял, а способы доступны и с закрытыми границами в гулаге. вечно щипать не получится в 21 веке.
+
+15
milon
milon
24 грудня 2024, 11:51
#
Ага и 10 млн которые выехали за время войны тоже, и те кто выедут после? На обскубку все меньше людей остается
+
+75
stariy07
stariy07
24 грудня 2024, 10:40
#
Нажаль інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а УХИЛЕННЯ від оподаткування великого і середнього бізнесу !
+
0
TAN72
TAN72
24 грудня 2024, 11:07
#
Привыкли работать на себя и не платить налоги .
+
0
invaderzim8
invaderzim8
24 грудня 2024, 11:50
#
Феодальные сборы рабы не хотят платить, совсем распоясались
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
24 грудня 2024, 11:43
#
Возврат обязательного ЕСВ 1760 грн повлияет на такое решение намного сильнее чем военный сбор, особенно на фоне невнятных новостей про пенсионную реформу.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами