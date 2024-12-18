Понад 22 тисячі ФОПів припинили свою діяльність після підписання закону про підвищення податків

22 521 ФОП припинили свою діяльність після підписання президентом закону про підвищення податків. Про це повідомляє Опендатабот.

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У день підписання закону 2 332 ФОПи вирішили закритись, а загалом, у середньому, після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня. Для порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

Загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року. Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

Зазначається, що значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11416-д про історичне збільшення податків, передусім — військового збору.

Президент України Володимир Зеленський підписав його 28 листопада. Закон набув чинності 1 грудня.

При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня 2025 року.