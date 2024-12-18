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18 грудня 2024, 12:53

Понад 22 тисячі ФОПів припинили свою діяльність після підписання закону про підвищення податків

22 521 ФОП припинили свою діяльність після підписання президентом закону про підвищення податків. Про це повідомляє Опендатабот.

22 521 ФОП припинили свою діяльність після підписання президентом закону про підвищення податків.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У день підписання закону 2 332 ФОПи вирішили закритись, а загалом, у середньому, після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня. Для порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

Загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року. Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

Зазначається, що значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.

Читайте також: Гетманцев розповів, чи підвищуватимуть податки у 2025 році

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11416-д про історичне збільшення податків, передусім — військового збору.

Президент України Володимир Зеленський підписав його 28 листопада. Закон набув чинності 1 грудня.

При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+48
TAN72
TAN72
18 грудня 2024, 12:59
#
Всё сравнивают с ЕС и мировой экономикой, может тогда и уровень жизни и зарплат надо сделать в стране как там.
+
+27
invaderzim8
invaderzim8
18 грудня 2024, 13:11
#
Этот уровень жизни не берется из ниоткуда. эффективность труда + налоги + контроль и требования. Посмротрите на забастовку работников боинга:

Около 59% членов профсоюза проголосовали за соглашение, которое предусматривает повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет и увеличение пенсионных взносов.

Где забастовки у нас?
+
+30
Loginnnnn
Loginnnnn
18 грудня 2024, 13:20
#
Считайте закрытие фопов это и есть наши забастовки, всех налоговиков мира не хватит чтоб проверить, не начали ли они тупо по черному работать.
+
0
VS SV
VS SV
18 грудня 2024, 13:29
#
Добрий день тіньова єкономіка, добрий день готівка, повертаємось в 2008 рік)))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 грудня 2024, 14:31
#
Знайшли чудовий вихід з положення:)
А головне провірений часом:)
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
18 грудня 2024, 14:31
#
Так эти ФОПы закрылись, а что происходит реально?
Часть из них (женщины) наверное уехали за границу?
Или эти ФОПы пошли работать официально?
Или же они перешли на «чёрный нал»?
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