Гетманцев спростував масове закриття ФОПів. Радить ЗМІ корегувати заголовки

За 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилась. Про це в телеграм-каналі написав голова податкового комітету Данило Гетманцев .

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За його словами, станом на 1 грудня 2024 року кількість ФОПів становить 2 076 700, з них зареєстрованих у цьому році 272 900, що більше проти початку року на 83 600 осіб.

Показник зростання новостворених ФОПів перевищує показник припинених майже на 92 000 осіб.

За останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7000 проти припинених або становить 47 700 платників проти 40 700 припинених ФОПів.

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«Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу. ЗМІ, що полюбляють яскраві заголовки вкотре раджу корегувати їх з дійсністю», — написав Гетманцев.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», раніше Опендатабот заявив, що понад 22 000 ФОПів закрили бізнес після підписання президентом Зеленським закону про підвищення податків. Від початку року закрилися 254 288 підприємців. Найбільше закриттів зафіксовано в березні — 28 690.