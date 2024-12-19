Гетманцев спростував масове закриття ФОПів. Радить ЗМІ корегувати заголовки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2024, 11:36

Гетманцев спростував масове закриття ФОПів. Радить ЗМІ корегувати заголовки

За 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилась. Про це в телеграм-каналі написав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

За 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилась.
Фото: slovoidilo.ua
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, станом на 1 грудня 2024 року кількість ФОПів становить 2 076 700, з них зареєстрованих у цьому році 272 900, що більше проти початку року на 83 600 осіб.

Показник зростання новостворених ФОПів перевищує показник припинених майже на 92 000 осіб.

За останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7000 проти припинених або становить 47 700 платників проти 40 700 припинених ФОПів.

Читайте: Понад 22 тисячі ФОПів припинили свою діяльність після підписання закону про підвищення податків

«Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу. ЗМІ, що полюбляють яскраві заголовки вкотре раджу корегувати їх з дійсністю», — написав Гетманцев.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», раніше Опендатабот заявив, що понад 22 000 ФОПів закрили бізнес після підписання президентом Зеленським закону про підвищення податків. Від початку року закрилися 254 288 підприємців. Найбільше закриттів зафіксовано в березні — 28 690.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
asdf2024
asdf2024
19 грудня 2024, 11:41
#
У нас по городу куча пустых помещений на первых этажах .с надписью сдам в аренду.Да и бизнесмены знакомые кто смог втичь уже в ЕС сидят.Позакрывали тут всё и распродали.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
19 грудня 2024, 11:57
#
Ну да, конечно, всё пропало))) Видимо такие бизнесмены, что на пособие жить им выгоднее…
+
+15
Amidin
Amidin
19 грудня 2024, 12:01
#
Видимо вы по себе судите. Такие бизнесмены, что вести дело в Европе выгоднее, чем в этом … т.н. государстве.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
19 грудня 2024, 12:10
#
Да, по себе и своему окружению. Не без трудностей, но всё ОК. Не на фантазиях основываюсь, в отличии от тебя!
+
0
mantis05
mantis05
19 грудня 2024, 12:06
#
Оч много выезжают, и продолжают за бугром заниматься тем же, чем и в Украине, особенно кто мелким производством занимался. Почему-то, 4.8 лямов нашедших работу в ЕС, и платящих налоги- у вас из виду как-то выбиваются, и вы всё считаете, что в ЕС реально кто-то сидит из-за выплат. Забавно) Ох уж эта незаменимая Украина.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
19 грудня 2024, 12:08
#
Это те, которые и до войны на заработки туда ездили и они там не бизнесом занимются!)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає MAXAOH и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами