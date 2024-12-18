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18 грудня 2024, 14:15

«Національний кешбек» тепер доступний в Укрпошті

Укрпошта приєдналася до державної програми підтримки громадян «Національний кешбек». Окрім надання поштових послуг, компанія одночасно є торговим майданчиком, де українці можуть купувати товари місцевого виробництва та отримувати 10% кешбеку від держави. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Укрпошта приєдналася до державної програми підтримки громадян «Національний кешбек».
Фото: easypay.ua

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Зазначається, що це дасть можливість для сотень тисяч українців, які живуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях, отримати доступ до державної підтримки.

«Понад півтора мільйона безготівкових оплат щомісяця здійснюють українці у відділеннях Укрпошти, тож ми раді, що відтепер люди зможуть не тільки заощаджувати 10% на купівлі товарів українського виробництва, а й витрачати заощаджені кошти на оплату комунальних послуг та інші нагальні потреби. Це ще один крок до того, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, відчував підтримку держави», — зазначила заступник Міністра економіки Надія Бігун.

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Як це працює

Відтепер клієнти Укрпошти, які долучилися до програми «Національний кешбек», можуть:

  • Отримувати кешбек за купівлю товарів українських виробників у відділеннях Укрпошти. Це стосується понад 350 найменувань товарів, серед яких художні поштові марки воєнного часу, продукти харчування, побутова хімія та інші товари. За кожну покупку нараховуватиметься 10% кешбеку від держави на картку «Національний кешбек».
  • Використовувати накопичені кошти для оплати поштових, комунальних та інших послуг, мобільного зв’язку, передплати періодичних видань або задонатити на потреби ЗСУ.

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Як приєднатися до програми

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:

  • Подати заявку через мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми наразі долучилися такі банки: Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк (лише приєднання до програми, без випуску картки для виплат «Національний кешбек»), Кліринговий Дім, Райф.
  • Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.
  • Відкрити фізичну чи віртуальну картку «Національний кешбек», куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
  • У застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек» будь-якого банку-партнера.
  • Перевіряти нарахування кешбеку можна в застосунку «Дія». Для отримання виплати кешбеку на картку необхідно активувати картку «Національний кешбек» у «Дії».

Програма «Національний кешбек»

Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку — 3 000 грн на місяць.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кешбек уже доступний на 360 тис. товарів від 1 660 українських виробників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 грудня 2024, 14:34
#
Візьміть, розділіть відповідальність з дающим:)
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
18 грудня 2024, 14:45
#
Голосували у 2019 по-приколу одні,
а відповідальність чомусь потрібно нести іншим…
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